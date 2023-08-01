Свята та вихідні у серпні. Чи буде вихідний на День Незалежності

Коли і які свята та вихідні у серпні? Чи будуть українці відпочивати на День Незалежності цього року?

У серпні вся країна відзначає одне з ключових державних свят – День Незалежності. Зазвичай це свято відзначають із великим розмахом та проводять концерти, заходи та парад, а також українці отримують додатковий вихідний.

Які ще свята відзначатимемо у серпні 2023 року і чи буде додатковий вихідний цього місяця, розповість НСН.

Робочі та вихідні дні у серпні

У серпні 31 календарний день, з яких лише 8 будуть вихідними – суботи та неділі. 23 дні будуть робочими.

Вихідні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 серпня.

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 серпня. Робочі: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 серпня.

Додаткового вихідного дня у зв’язку із Днем Незалежності цього року не буде.

За статтею 73 Кодексу законів про працю, дні державних свят – вихідні. І якщо дата випадає на суботу чи неділю, вихідним днем стає автоматичний наступний робочий день. Крім того, в Україні існує практика перенесення робочих днів.

24 серпня цього року випадає на четвер і наступний робочий день, 25 серпня, міг би бути перенесений, щоб українці отримали одразу 4 вихідні дні поспіль.

Але через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовані, тому 24 серпня буде робочим днем.

Нагадуємо, 27 липня 2023 року Верховна рада подовжила дію воєнного стану ще на 90 днів (від 18 серпня до 18 листопада). Згідно з законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, додаткових вихідних у цей період не передбачено. Тому і День незалежності України буде робочим.

Свята та вихідні у серпні 2023

Державні та міжнародні свята

У серпні випадає кілька професійних свят, деякі державні й міжнародні свята, а також низка церковних свят.

1 серпня – День інкасатора;

2 серпня – День аеромобільних військ;

5 серпня – Міжнародний день світлофора;

6 серпня – День Повітряних сил Збройниx сил України;

8 серпня – День військ зв’язку Збройниx сил України;

9 серпня – Мiжнародний день корінних народів світу;

12 серпня – Міжнародний день молоді;

13 серпня – День працівників ветеринарної медицини;

13 серпня – День будівельника;

15 серпня – День археолога;

19 серпня – День пасічника;

23 серпня – День Державного Прапора України;

24 серпня – День Незалежності України;

26 серпня – День авіації України;

26 серпня – День далекобійника;

27 серпня – День шахтаря;

29 серпня – День пам’яті захисників України.

Церковні свята

2 серпня – День пророка Іллі (Іллін день);

4 серпня – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини;

7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;

9 серпня – Великомученика і цілителя Пантелеймона;

14 серпня (1 серпня) – Маковія, Медовий Спас;

19 серпня (6 серпня) – Преображення Господнє, Яблучний спас;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня (16 серпня) – Горіховий спас.

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