Поменше бігайте по вулиці погода в Україні буде спекотною, попереджає синоптик

Якою буде погода в Україні найближчими днями, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, на Україну насувається сильна спека. Підвищення температури буде вже наприкінці цього тижня. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40°.
Про це Наталка Діденко детальніше розповіла у Фейсбук, передає НСН.
У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами, на сході та півдні, ймовірно, буде до +40!, зазначила вона.
Зможуть уникнути сильної спеки лише західні області України.
Найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході.
Але все ж до сильної спеки треба готуватися більшості українських громадян наприкінці тижня.
Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, уважно придивляйтеся до поведінки кота, нізащо не залишайте тварин в автомобілі, підкупіть щось від артеріального тиску, заплануйте поробити краще щось вдома, поменше бігайте по вулиці, не вминайте гарячий асфальт, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк – буде легше дихати, порадила синоптикиня.
Погода у серпні
Раніше ми повідомляли про прогноз погоди на серпень від Укргідрометцентру.
За прогнозом, у серпні в Україні середня місячна температура передбачається 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах (80-100%) норми.
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