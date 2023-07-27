Прогноз погоди на серпень 2023 – чим здивує останній місяць літа

Укргідрометцентру дав прогноз погоди на серпень 2023 року. До чого готуватися українцям
У серпні в Україні середня місячна температура передбачається 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
Про це повідомляє НСН з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.
Прогноз погоди на серпень 2023
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах (80-100%) норми.
Кліматична характеристика серпня
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня складає 18-24,8 градусів, у гірських районах 16-19 градусів (на високогір’ї Карпат 13 градусів).
Абсолютний максимум температури становить 35,7-39,8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-36 градусів, на високогір’ї Карпат 27-28 градусів.
Наприкінці місяця в Україні, крім більшості південних та центральних областей, спостерігалися заморозки.
Середня місячна кількість опадів у серпні складає 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в Карпатах місцями 104-120 мм.
Ще новини України: В Україні очікується аномальна спека – прогноз погоди до кінця липня