Снігопади у травні: шокуючі прогнози та метеокарта

Травень в Україні може здивувати сніговими опадами. Декілька районів країни зазнають снігопадів. Раніше Новини України – НСН повідомляли про заморозки на початку місяця, однак за новими даними синоптиків, очікується снігопади у травні, згідно з інформацією від Ventusky .

13 травня жителі Чернівецької, Вінницької, Тернопільської, Житомирської, Рівненської областей та деяких районів Львівської та Івано-Франківської областей, прокинувшись, побачать сніг. Вдень цього ж дня снігові опади продовжаться в Чернівецькій та Львівській областях.

14 травня сніг прийде у Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області, а також в сусідню Білорусь. Потоки холодного повітря досягнуть глибини України, але основні снігопади прогнозуються у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Жителям зазначених регіонів рекомендується бути уважними до погоди та одягатися на випадок холоду.

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