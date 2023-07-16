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Посівний календар на серпень 2023 – найкращі дати для робіт в саду або на городі

Журналіст
Посівний календар на серпень 2023 найкращі дати
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Посівний календар на серпень допоможе вибрати оптимальні дати для роботи на городі або в саду в останній місяць літа

З давніх-давен люди вірили, що хороший урожай і здоров’я рослин багато в чому залежить від фаз Місяця.

Які дати у серпні 2023 року будуть найвдалішими для дачних та садових робіт розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чим можна займатися на городі у серпні

Серпень – останній місяць літа, тому більшість робіт у саду чи на городі буде пов’язана зі збиранням урожаю, підготовкою до наступного року. Також варто подбати про пізні культури, які ви збиратимете у вересні або жовтні.

Посадкою рослин теж можна займатися – тих культур, які дозрівають швидко та дають урожай за 2 місяці. А ще – потрібно захистити рослини, майбутній урожай та ґрунт від різних шкідників. Також дуже важливий полив, тому що в серпні ґрунт найсухіший.

Посівний календар на серпень 2023

Посівний календар на серпень 2023 найкращі дати для робіт в саду або на городі

Посівний календар на серпень

Найвдаліші дні для посіву та посадок: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня

Несприятливі дні для посадки та пересадки рослин: 1, 2, 3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 серпня

Коли потрібно займатися овочами та зеленню:

Редиска: 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 31 серпня

Картопля: 4, 5, 13, 14 серпня

Буряк та морква: 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 серпня

Зелена цибуля: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28, 31 серпня

Помідори: 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня

Перець: 20, 21, 22, 23, 24 серпня

Огірки: 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 31 серпня

Капуста: 20, 21, 22, 27, 28 серпня

Кабачки, патисони, гарбуз: 13, 14, 20, 21, 22 серпня

Квасоля, горох та інші бобові: 20, 21, 22 серпня

Зернові: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 серпня

Листовий салат: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 31 серпня

Шпинат: 6, 7, 20, 21, 22, 31 серпня

Крес-салат, рукола та інші листові: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 31 серпня

Кріп: 8, 9, 27, 28 серпня

Петрушка, кінза: 20, 21, 22, 31 серпня

Пряні трави: 18, 19, 23, 24, 31 серпня

Збір лікарських та чайних культур: 17, 18, 19, 23, 24 серпня

Роботи у саду

Суниця та полуниця: 10, 11, 12, 13, 14 серпня

Плодові дерева: 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 серпня

Черешня: 8, 9, 17 серпня

Горіхи: 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 серпня

Лікарські ягоди (калина, шипшина, горобина, обліпиха): 4, 5, 8, 9, 13, 14, 31 серпня

Ягоди кустарні: 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 27, 28 серпня

Виноград: 20, 21, 22, 23, 24 серпня

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Квіти

Однорічні: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 серпня

Багаторічні: 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 серпня

Цибулинні та бульбові квіти: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 серпня

Кімнатні рослини: 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 серпня

Які роботи та коли можна виконувати

Прополювання та проріджування рослин: 8, 9, 13, 27, 28, 29, 30 серпня

Внесення органічних добрив: 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 31 серпня

Боротьба з хворобами та шкідниками: 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня

Посадка декоративних дерев та чагарників: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Посадка плодових дерев: 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

Посадка плодово-ягідних чагарників: 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 серпня

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