Як зробити крапельний полив своїми руками – три способи

Надмірна спека може згубити ваш врожай. Для того, щоб захистити городні культури від палючого сонця, можна придбати автоматизовану систему поливу, а можна зробити крапельний полив своїми руками, що буде коштувати в рази дешевше.

Принцип роботи крапельного поливу зрозумілий та простий, тож його можна зробити власноруч навіть тим, хто не вчився на інженера. НСН з посиланням на Вікна публікує покрокову інструкцію.

Крапельний полив підійде для:

помідорів

зелені

цибулі

часнику.

Підтримуючи правильну вологість, можна збільшити dрожай до 40%. Головне, щоб система поливу не контактувала напряму з рослиною, а лише зрошувала ґрунт. Надмірна кількість води може спричинити появу плісняви на листі.

Дозування визначають, помноживши площу грядки, яку має покривати система, на середню добову потребу у воді (приблизно 4мм) Наприклад, 500 кв.м (площа грядки) множимо на 4 мм отримуємо 2000 мм/кв. м = 2 куб. м.

Як зробити крапельний полив з пляшок: переваги та інструкція

Полив з пляшок — найбільш економне та просте рішення. У створенні крапельного поливу з пляшок є низка переваг:

відчутна економія води;

низька вартість потрібних матеріалів системи та легкість в обслуговуванні;

коріння отримує теплу рідину, адже вода встигає нагрітися під променями сонця. Це допомагає підвищити врожайність;

зменшується потреба в розпушуванні ґрунту навколо рослини;

універсальність: застосування не залежить від типу ґрунту чи способу вирощування овочів. Тож можна сміливо використовувати систему в теплиці та на городі;

відсутність затверділої земляної оболонки поблизу рослини;

автономність. Завдяки такому поливу можна спокійно залишити грядку на три – п’ять днів без нагляду.

Та є й недоліки. Оскільки систему навряд чи вдасться автоматизувати без спеціальних знань, знадобиться кілька десятків хвилин на день, щоб наповнити місткості вручну.

Використовувати таку систему доведеться вранці та ввечері. Адже такий підхід дасть найкращі результати зрошення.

Крапельний полив з пляшки: інструкція

Щоб зробити крапельний полив з пляшки, підготуй місткість потрібного об’єму, гострий предмет: ножиці, голки або ніж, тонкі трубки з ПВХ. А тепер просто дотримуйся правильного алгоритму й усе вийде.

Внизу пластикової пляшки місткості 0,5–1,5 л зроби 5–10 маленьких отворів, через які вода потраплятиме в ґрунт. Встанови пляшки по периметру ділянки з інтервалом до 1 м. Зроблені отвори мають опинитися під землею, а горлечко пляшки — на поверхні.

Як зробити крапельний полив із пластикових труб: інструкція

Полив із пластикових труб — найкращий варіант для домашнього саду. Він передбачає систему трубок різного діаметру з отворами, через які вода повільно стікає в ґрунт.

Більшість робочих елементів мають бути виготовлені з атмосферостійкого поліетилену, термін служби якого має бути не меншим за два – п’ять років. Інакше кожен отвір буде швидко засмічуватиметься, а систему доведеться перевстановлювати.

Крапельні лінії поєднується з трубами, які підводять воду, за допомогою спеціальних муфт. Канали транспортування рідини стабілізуються у землі пластиковими чи металевими штифтами.

Що купити для крапельного поливу з труб

Для крапельного поливу з труб слід придбати матеріали та інвентар:

Підготуй водорозподільні труби, клапани, муфти, гідравлічне обладнання. На невеликій ділянці землі достатньо каналу 20–25 мм у діаметрі.

Для влаштування дренажного шару під зрошувачами знадобиться гравій. У траншеях шириною 30 см цей шар має бути висотою в 10 см.

При виборі автоматизованої установки доведеться купувати програмований контролер, який підключається до датчика дощу або системи визначення вологості ґрунту. Також корисним буде комплект електроклапанів, які вмикають живлення на окремих блоках поливу.

Перед тим як зробити крапельний полив із пластикових труб, важливо подбати про інвентар. Основне обладнання — лопата для копання та заповнення канавок. Знадобиться також:

рулетка, дріт або мотузка з кріпильними кілками;

будівельні ножиці та ножівки для різання труб;

розвідний ключ для з’єднання шлангів;

викрутка та гайкові ключі з відкритим зівом для регулювання іригаційних пристроїв.

Монтаж

Тепер перейдемо до монтажу ліній. Проклади трубу вздовж траншеї. Відразу зроби розподіл та з’єднання.

Ножицями розріж трубу в конкретному місці й, відтягуючи гайки кріплення, одягни на кінець труби прокладки. Для надійного з’єднання вдави хомути у роз’єм та затягни їх щільніше.

Після цього лишиться лише перевірити систему. Перед фіксацією сітки із труб зроби тестовий запуск. Це допоможе оцінити, наскільки рівномірно розподілений тиск, та усунути можливі протікання на окремих ділянках.

Як зробити крапельний полив із крапельниць: інструкція

Системи цього типу можна живити як від водопроводу, так і з місткості для дощової води. Дощова вода має кращий pH та температуру, близьку до навколишнього середовища, що захищає рослини від теплового удару.

На етапі проектування важливо правильно розрахувати довжину шлангів та кількість крапельниць. Це допоможе уникнути придбання зайвих блоків чи нестачі матеріалів.

Для того щоб зробити крапельний полив, об’єднай та встанови такі елементи:

поліетиленова труба невеликого діаметра;

система з вбудованими крапельницями, яка розміщується навколо рослин. Важливо підібрати оптимальну жорсткість крапельної лінії та зафіксувати її у ґрунті спеціальною шпилькою;

редуктор. Прилад підключається безпосередньо до лінії розподілу води. Додатковий елемент дасть змогу знизити початковий тиск в каналі, інакше система може бути неефективною;

фільтри. Через малий переріз емітерів канал засмічується вже після кількох перших поливів.

Ще про сад-город: Місячний посівний календар на червень 2023 року – що і коли садити на городі