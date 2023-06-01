Місячний посівний календар на червень 2023 року – що і коли садити на городі

Місячний посівний календар на червень 2023 року стане в пригоді садівникам і городникам. Він підкаже, що і коли потрібно садити в перший місяць літа.

В червні погода зазвичай заспокоюється і стає стабільною, але не всі дні сприятливі для робіт у саду чи на городі, передає НСН.

Як повідомляють в Зеленій садибі, в перший місяць літа кожен садівник вже починає реально оцінювати весь фронт робіт, що були заплановані раніше. Тому під час посівного періоду дуже важливо використовувати місячний календар, який допоможе також організувати роботу і не забути нічого важливого.

Наприклад, згідно з посівним календарем на червень 2023 року, перші три дні місяця будуть особливо сприятливими для будь-яких робіт. Тому постарайтесь сіяти та садити культури саме з 1 по 3 червня.

Місячний календар на червень 2023 року: фази Місяця

Перед тим як почати городні чи садові роботи потрібно розібратися, у якій фазі буде Місяць в червні 2023 року:

зростальний — 1-3 червня, 19-30 червня;

повний — 4 червня;

щербатий — 5-17 червня;

молодик — 18 червня.

Посівний календар на червень 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у червні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для висівання розсади будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Також варто заздалегідь дізнатися про сприятливі дні для садіння різних культур та інших робіт:

Картопля, топінамбур — 6, 7, 10, 11, 14-16 червня;

Буряк, морква, пастернак — 10, 11 червня;

Редис — 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня;

Редька, ріпа — 6, 7, 10, 11, 19 червня;

Селера, петрушка на корінь — 6, 7 червня;

Цибуля городня — 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня;

Цибуля на зелень, шніт-цибуля — 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 червня;

Часник — 1, 6, 7, 27, 28 червня;

Цибуля порей, єгипетська, рокамболь — 12-16 червня;

Томати — 2, 3, 19-21, 29, 30 червня;

Солодкий, гострий перець — 1-3, 27-30 червня;

Баклажани — 1-3, 27-30 червня;

Огірки — 1-3, 19-21, 27-30 червня;

Броколі, цвітна капуста — 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 червня;

Рання капуста — 1, 27, 28 червня;

Середня та пізня капуста — 1, 27, 28 червня;

Кале, бок-чой та інша листова капуста — 1, 10-13, 27, 28 червня;

Стеблева селера — 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 червня;

Кабачки, патисони, гарбуз — 1, 19-21, 27, 28 червня;

Баштанні — 2, 3, 19-21, 29, 30 червня;

Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) — 1, 27, 28 червня;

Кукурудза — 1, 27, 28 червня;

Листовий салат — 1, 10-16, 27, 28 червня;

Шпинат — 1, 10-13, 27, 28 червня;

Качанні салати, цикорій — 1, 27, 28 червня;

Рукола, крес, листова гірчиця — 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 червня;

Мангольд та інші листові овочі — 10-16 червня;

Щавель — 2, 3, 14-16, 29, 30 червня;

Кріп і фенхель — 6, 7, 14-16 червня;

Петрушка, кінза та селера на листя — 1, 27, 28 червня;

Базилік, материнка, розмарин тощо — 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.

Варто звернути увагу на місячний посівний календар, щоб організувати роботи в саду й на городі. Адже тут також є свої сприятливі і несприятливі дні.

Зокрема, розпушувати ґрунт та проводити будь-які роботи з ним краще 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня, а пророщувати насіння — 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 червня.

Пікірувати та проріджувати культури краще 6, 7, 14-16 червня, а займатися поливанням — 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня.

Вносити органічні та зелені добрива варто 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а ось мінеральні — 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.

Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна 5-7 червня, а боротися зі шкідниками та хворобами краще 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.

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