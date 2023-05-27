Коли висаджувати фруктові дерева в червні – найкращі дати

Перший місяць літа – прекрасна пора для того, щоб висаджувати фруктові дерева. Найкращі дати, щоб врожай був по-справжньому щедрим
Коли та що потрібно робити на городі та в саду розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Коли краще садити фрукти та ягоди
- Яблука – 6, 7, 14, 15, 16 червня.
- Груша та айва – 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Персики, абрикоси, вишня, слива – 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.
- Черешня – 14, 15, 16, 22, 23 червня.
- Суниця та полуниця – 19, 20, 21 червня.
- Смородина – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.
- Малина – 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня
- Виноград – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.
Коли висаджувати фруктові дерева в червні
Вдалі дати у червні для висаджування овочів
- Картопля, топінамбур – 6, 7, 10, 11, 14-16 червня.
- Буряк, морква, пастернак -10, 11 червня.
- Редис – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня.
- Селера, петрушка на корінь – 6, 7 червня.
- Цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня.
- Часник – 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Томати – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
- Солодкий, гострий перець – 1-3, 27-30 червня.
- Огірки – 1-3, 19-21, 27-30 червня.
- Рання капуста – 1, 27, 28 червня.
- Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) – 1, 27, 28 червня.
- Кукурудза – 1, 27, 28 червня.
- Листовий салат – 1, 10-16, 27, 28 червня.
- Шпинат – 1, 10-13, 27, 28 червня.
- Щавель – 2, 3, 14-16, 29, 30 червня.
- Базилік, розмарин тощо – 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.
Чим і коли можна займатися на городі в червні
- Розпушувати ґрунт та проводити будь-які роботи з ним – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.
- Пророщувати насіння – 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 червня.
- Пікірувати та проріджувати культури – 6, 7, 14-16 червня.
- Займатися поливанням – 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня.
- Вносити органічні та зелені добрива – 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а мінеральні – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
- Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна 5-7 червня.
- Боротися зі шкідниками та хворобами – 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.
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