Коли висаджувати фруктові дерева в червні – найкращі дати

Перший місяць літа – прекрасна пора для того, щоб висаджувати фруктові дерева. Найкращі дати, щоб врожай був по-справжньому щедрим

Коли та що потрібно робити на городі та в саду розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли краще садити фрукти та ягоди

Яблука – 6, 7, 14, 15, 16 червня.

Груша та айва – 1, 6, 7, 27, 28 червня.

Персики, абрикоси, вишня, слива – 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.

Черешня – 14, 15, 16, 22, 23 червня.

Суниця та полуниця – 19, 20, 21 червня.

Смородина – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.

Малина – 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня

Виноград – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.

Коли висаджувати фруктові дерева в червні

Вдалі дати у червні для висаджування овочів

Картопля, топінамбур – 6, 7, 10, 11, 14-16 червня.

Буряк, морква, пастернак -10, 11 червня.

Редис – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня.

Селера, петрушка на корінь – 6, 7 червня.

Цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня.

Часник – 1, 6, 7, 27, 28 червня.

Томати – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.

Солодкий, гострий перець – 1-3, 27-30 червня.

Огірки – 1-3, 19-21, 27-30 червня.

Рання капуста – 1, 27, 28 червня.

Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) – 1, 27, 28 червня.

Кукурудза – 1, 27, 28 червня.

Листовий салат – 1, 10-16, 27, 28 червня.

Шпинат – 1, 10-13, 27, 28 червня.

Щавель – 2, 3, 14-16, 29, 30 червня.

Базилік, розмарин тощо – 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.

Чим і коли можна займатися на городі в червні

Розпушувати ґрунт та проводити будь-які роботи з ним – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.

Пророщувати насіння – 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 червня.

Пікірувати та проріджувати культури – 6, 7, 14-16 червня.

Займатися поливанням – 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня.

Вносити органічні та зелені добрива – 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а мінеральні – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.

Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна 5-7 червня.

Боротися зі шкідниками та хворобами – 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.

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