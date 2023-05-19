Деякі рослини і дерева заборонили висаджувати в Україні – список

В Україні деякі рослини і дерева заборонили висаджувати у зв’язку з використанням обмежених земельних ресурсів через війну.

Таке рішення прийняли у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, передає НСН.

Як йдеться у наказі Міністерства №695/39751, до переліку увійшли 13 сортів дерев, які активно використовуються для виробництва меблів, а також різноманітні декоративні рослини.

З деякими з них українці можуть бути не знайомі, але якщо ви хочете перетворити свою ділянку та вибираєте дерева, то уважно вивчіть, які садженці купувати не варто.

13 видів рослини, які внесли до списку:

айлант найвищий

аралія маньчжурська

в’яз низький

гледичія колюча

горіх чорний

дуб червоний

каркас західний

клен ясенелистий

маслинка вузьколиста

павловнія (види та гібриди)

робінія звичайна

черемха пізня

ясен пенсільванський

Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені дерева зі списку не будуть вирубувати.

Деякі дерева заборонили висаджувати. Навіщо це зробили

“Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів”, йдеться в повідомленні.

Фахівці також додають, що три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Тому такий крок допоможе відновити стійкість лісів до кліматичних змін.

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