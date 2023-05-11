Які рослини можна посадити у тіні – корисні поради

Які рослини можна посадити у тіні розповідають досвідчені огородники. Такі рослин будуть добре рости біля огорожі, під деревами чи біля високих насаджень. Таким чином вдасться заощадити місце на городі та виростити чудовий урожай

Тінь буває розсіяна та густа. Тінь буває постійною – весь світловий день, а може опускатися на початку дня чи наприкінці. Залежно від цього підбираються рослини.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Що посадити у тіні?

Салат. Будь-яку листову зелень: усі види салату, шпинат, руколу, щавель, листову гірчицю. А от якщо посадити ці рослини на сонці, вони гірчитимуть.

Пряні трави. Такі трави, як петрушка, кінза, меліса, селера, м’ята знайдуть затишне містечко в тіні і будуть вдячні. Головне – здійснювати правильно полив, щоб земля була вологою, але не застоювалася.

Буряк. Коренеплід вийде дуже солодким, хоч і невеликого розміру.

Часник. Головки часнику в тіні не будуть великими, зате виростуть запашними та матимуть насичений смак.

Боби та квасоля. Існують спеціальні види кущової квасолі та тіньовитривалі сорти бобів, які чудово формуються в тіні.

Ревінь. Дана рослина чудово почуватиметься в тіні густих дерев, біля паркану та стін будинку.

Черемша. Рослина, яка зазвичай росте в тіні лісу, чудово розвиватиметься в тіні вашої ділянки.

Хрін. Унікальна рослина, яка росте скрізь – і на сонці, і в тіні.

У тіні фруктових дерев можна садити абсолютно всі рослини з цього списку. У густій тіні дерев або стін будинку не рекомендується розміщувати гарбуз та кавуни. Якщо тінь густа майже весь світловий день, то в цю ділянку можна садити не просто тіньолюбні, а й вологозалежні рослини (наприклад, ревінь).

Ще новини України: Що робити, якщо жовтіє листя цибулі і часнику – які можуть бути причини