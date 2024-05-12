Всі господині знають, як складно буває відмити форму для запікання. Особливо, якщо не зробити цього одразу. Один простий лайфхак допоможе очистити форму легко і швидко

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на today.ua

У соціальних мережах господині часто розповідають про власні кулінарні секрети. Для очищення форми для запікання вони використовують воду і один інгредієнт, який є на будь-якій кухні.

Харчова сода – це чудовий продукт, який стане в пригоді не тільки для самої випічки, але і для очищення посуду. Сода добре розчиняє залишки їжі на формі, дозволяючи помити її без особливих зусиль і довгого відтирання.

Як легко відмити форму для запікання – допоможе копійчаний засіб

Щоб відмити форму для випікання потрібно:

1. Насипати невелику кількість харчової соди в деко або форму.

2. Залити окропом.

3. Залишити розчин на 20-30 хвилин, щоб він подіяв.

4. змити під проточною водою.

Ті, хто хоче трохи прискорити цей процес, можуть посипати форму содою та трохи потерти поверхні губкою для миття посуду. Потім залити окропом і через 10 хвилин змити залишки їжі з форми.

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