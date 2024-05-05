З часом рушники на кухні стають брудними і жирними. Як за допомогою простого засобу відбілити кухонні рушники

Впродовж тривалого використання рушники на кухні втрачають свій початковий вигляд. Як знову надати рушникам ідеальний зовнішній вигляд

Про це розповідають Новини Украіни – НСН.

Для того, щоб зробити кухонні рушники максимально чистими, потрібно просто використати аспірин. Він допоможе відбілити навіть найстаріші рушники з вашої кухні.

Як відбілити кухонні рушники – допоможе копійчаний засіб з аптеки

Як повернути рушникам чистоту

Аспірин чудово підійде для відбілювання тканини і допоможе вашим кухонним рушникам стати ідеальними.

Крім того цей аптечний засіб допоможе зробити тканину пухнастою та дуже м’якою.

Використовувати аспірин доволі просто, особливих труднощів у цьому немає.

Головне – не переборщити з таблетками. Якщо додати занадто багато аспірину, то рушники стануть жовтуватими, твердими на дотик та доволі жорсткими. Як запевняють господині, найголовніше у цій справі витримати баланс.

Як випрати кухонні рушники за допомогою звичайного аспірину

У 4-5 літрах холодної води розчиніть 6 пігулок. Замочіть в отриманому розчині рушники та залиште їх на 8 годин. Потім відправте їх пратись у пральну машинку – зі звичною кількістю порошку та на улюблений режим прання.

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