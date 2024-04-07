Кожен автомобіліст використовує різні засоби для підтримання аромату та чистоти в авто. Варіанти задля досягнення цього є досить несподіваними. Як можна використати є котячий наповнювач в автомобілі

НСН розповідає про те, яким чином можна використовувати котячий наповнювач, аби всередині автомобіля було чисто та приємно пахло. Від усіх проблем із запахом він звичайно не врятує, але може знадобитися в певних випадках.

Як можна використовувати котячий наповнювач в автомобілі

Котячий наповнювач чудово вбирає будь-яку рідину. Це може бути корисно, якщо ви пролили в салоні воду, масло, антифриз або бензин. Треба просто посипати наповнювачем місце розливу, дати йому ввібратися, а потім зібрати пилососом.

Також котячий наповнювач може допомогти виїхати з заносу або буксування. Потрібно просто посипати наповнювачем ділянку під колесами, щоб покращити зчеплення з дорогою.

Котячий наповнювач в автомобілі – як цей засіб використовують автомобілісти

Наповнювач для лотків є ефективним абсорбентом вологи, тому його достатньо насипати у якісь відкриті ємності та розмістити у різних місцях салону. Їх можна поставити в спеціальних пакетах або лотках під сидінням, на задній панелі або багажнику.

Крім того, котячий наповнювач може допомогти розморозити лобове скло, дзеркала та дверні замки, які замерзли. Для цього треба насипати наповнювач на замерзлу ділянку і дати йому ввібратися льоду. Наповнювач для лотків також можна використовувати як заміну піску для піддомкрачування автомобіля. Треба насипати котячий наповнювач під домкрат, щоб забезпечити його стійкість.

Для того, щоб краще впоратися із зайвою вологою, краще обирати засіб із бентонітом. Разом із цим наповнювач потрібно регулярно міняти, тому що зволожений засіб стає живильним середовищем для бактерій та плісняви.

Звичайно, котячий наповнювач не замінить собою професійний інструмент або допомогу в екстреній ситуації. Однак, він може стати корисним доповненням до аварійного набору і допомогти у вирішенні деяких непередбачених проблем.

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