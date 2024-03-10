Пилосос, порохотяг, пилосмок чи пильниця – як правильно українською, пояснює редакторка Ольга Васильєва, передає НСН.

Фахівець зазначає, що декого у слові ПИЛОСОС дуже дратує корінь -сос-, але при цьому зовсім не дратують анатомічні терміни сосок, сосковий, сосочковий, соскоподібний тощо, які теж є в українській мові.

За словами Ольги Васильєвої, корінь усіх цих слів походить від прасловʼянського sъsati — «ссати, смоктати».

Там не пройшла вокалізація редукованого, тому й ссати, ссавець, а не сосати, сосавець. Але в більшості слів вокалізація таки пройшла: сънъ > сон, лъбъ > лоб, вълк > вовк тощо. Тож якщо корінь -сос- зручний, хіба треба пояснювати, чому він прижився в деяких наших словах пізніше? Це як зі словом вертоліт: його теж ввели в обіг росіяни, однак таке саме могли утворити й ми, бо воно відповідає законам українського словотворення, – пояснює мовознавиця

Вона каже, що не треба кидатися виправляти «пилосос» на недолугі кальки «пилосмок», «порохосмок», «пилотяг», «порохотяг» ще й тому, що від них не можна утворити нормальних дієслів.

Ольга Васильєва наводить приклади таких недолугих спроб

Пилосмоктати, пилосмокати чи пилосмочити?

Пилотягти, пилотягати чи пилотяжити?

Порохотягти, порохотягати чи порохотяжити?

Це я вже мовчу, що «порохотяг» не може бути загальномовним словом, бо порох/порохи у значенні пилу — це південно-західне наріччя. На решті України порох — це тверда вибухова суміш. Дехто пише дурниці, що пил — росіянізм. Це слово є у словнику Грінченка, де росіянізмів немає, – пише редакторка

Вона додає, що дехто калькує польське оdkurzacz — відкурювач.

Чим воно краще за «пилосос»? – питає мовознавець

Як правильно українською? Пилосос або пильниця

Ольга Васильєва називає слово, яким можна замінити «пилосос», якщо вже на нього алергія.

Можна обрати слово ПИЛЬНИЦЯ, яке пропонує український пурист Ярослав Мудров. За такою самою моделлю побудоване й старе слово вальниця (підшипник). Але тоді доведеться казати двома словами: прибираю пильницею, а не пилосошу.

Мене хтось колись назвав пуристкою, однак розчарую: між «пилососом» і «пильницею» я оберу «пилосос». Але «пильниця» точно краще за «пилосмок» і «пилотяг», бо не є калькою, – каже мовознавиця Ті самі люди, що пропонують «порохотяг» або «відкурювач», вимагають і слово «насос» замінити польським словом «помпа». Але інженери кажуть, що між ними є різниця: насос використовує обертання вала для створення тиску та переміщення рідини або газу, а помпа використовує атмосферний тиск або тиск сусідніх середовищ, – додає Ольга Васильєва

Пилососю чи пилосошу?

Мовознавиця пише, що Олександр Авраменко у своєму відеоуроці закликав казати в першій особі однини «пилососю», не навівши жодних аргументів.

Але ж таке закінчення («носю», «просю») притаманне південно-східному наріччю, а не літературній мові. Від «носити» й «просити» нормативними є форми «ношу», «прошу» (з чергуванням с/ш). Так і тут: правильно буде ПИЛОСОШУ, – запевняє вона Дайте спокій і словам «сосок», «сосочковий» (шар дерми), «соскоподібний» (відросток і мʼяз). Звісно, можна вигадувати химери на зразок «пипка», «пипковий», «пипкоподібний» (а «ссавець» узагалі замінити на «пипкосмоктун»), але ці «спалахуйки» як спалахнуть, так і згаснуть, – додає Ольга Васильєва

Отже, як правильно українською? Пилосос або пильниця. А дієслово: пилососити або прибирати пильницею.

Ще новини України: Cкандальна Ірина Фаріон негативно відгукнулася про Jerry Heil та alyona аlyona