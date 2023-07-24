В Україні очікується аномальна спека – прогноз погоди до кінця липня

До кінця липня в Україні очікується аномальна спека. В яких регіонах температура повітря сягне до + 35 градусів – прогноз погоди

Про погоду на тиждень розповідає НСН з посиланням на Уніан.

У західних регіонах країни ще кілька днів триватимуть дощі, а на решті території стовпчики термометрів почнуть підніматися до +32 градусів.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

У вівторок, 25 липня, спека в Україні почне посилюватись. У західних областях стовпчики термометрів подекуди покажуть +26…+27 градусів, а на решті території країни температура підвищиться до +28…+32 градусів. На заході та півночі очікуються дощі та грози.

В Україні очікується аномальна спека

У середу, 26 липня, погодні контрасти в Україні посиляться. У західних областях продовжаться дощі та грози, а температура знизиться до +22…+24 градусов. На решті країни синоптики передають суху погоду з невеликою хмарністю, а температура в більшості областей підніметься до +30…+32 градусів.

У четвер, 27 липня, на сході вдарить спека +34…+35 градусів, а на заході температура впаде до +17…+19 градусів.

Дощі та грози поширяться на західні, північні, деякі центральні області, а також зачеплять Одеську область.

У п’ятницю, 28 липня, температура в країні почне вирівнюватися. Практично по всій країні стовпчики термометрів покажуть +22…+25 градусів, лише на крайньому сході затримається спека. Дощі з грозами змістяться на Лівобережжі, півдні та центральній частині України.

На вихідних, 29-39 липня, подекуди пройдуть невеликі дощі, але температура буде на комфортному рівні, +24…+28 градусів. Лише у південних областях повітря прогріється до +29…+30 градусів.

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