Де краще ховатися від грози та блискавок, а яких місць слід уникати

Влітку, може наставати період дощів та гроз. Тому варто знати, де краще ховатися від грози та блискавок.

Про це пише New York Post, передає НСН.

Коли грози небезпечні

За словами експерта з грозової безпеки Національної метеорологічної служби США (NWS) Аарона Тредвея, якщо ви знаходитесь досить близько від епіцентру грози, щоби почути грім чи побачити блискавку, то ви перебуваєте у небезпечній зоні, куди може влучити розряд.

Тому необхідно шукати безпечне місце і зачекати там принаймні 30 хвилин, перш ніж знову виходити назовні.

Найбезпечнішими є будинки – вони утворюють собою клітки Фарадея – металеві конструкції всередині перенаправляють розряд таким чином, що він “стікає” по зовнішній поверхні, а всі, хто перебувають у будинку залишаються у безпеці.

Якщо ви знаходитеся в авто під час грози, важливо зачинити вікна, опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.

Яких місць уникати

Як пишуть на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ, категорично не можна ховатися від зливи під деревом, адже воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру.

Також уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж та опор електропередач.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева. Ні в якому разі не бігайте. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Однак, якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менші площі прилягання до землі.

Важливо, якщо у вас із собою є парасолька, то ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди.

До того ж всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози.

Не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо хочеться підтримки близьких. Єдиний правильний вчинок – негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки.

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