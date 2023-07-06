Блискавка вбила на Говерлі 11-річну дівчинку і чоловіка сьогодні (фото, відео)

Блискавка вбила на Говерлі 11-річну дівчинку і чоловіка 6 липня. Про це повідомляє ГУ ДСНС України, передає НСН.

6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.

Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

Блискавка вбила на Говерлі чоловіка і дитину: фото, відео

Що робити під час грози у горах

Рятувальники нагадують правила безпеки у разі грози у горах:

не ховайтеся серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;

якщо вас двоє чи більше – не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;

бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст – розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;

негайно треба позбутись речей, які є при вас: ножі, браслети, навіть годинників – покладіть все у захищене місце подалі від себе;

не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;

під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;

бажано не ховатися під високими деревами;

не користуйтеся мобільними телефонами;

завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штормовими повідомленнями.

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