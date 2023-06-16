У Києві в Голосіївському районі 75-річний чоловік пограбував малолітню дитину. Зловмисник забрав телефон дівчинки та втік з місця події.

11-річна дівчинка знаходилась разом із друзями на дитячому майданчику. В цей час до них підійшов незнайомець та відібрав смартфон, який лежав на лавці. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Подія сталась на вулиці Велика Васильківська на дитячому майданчику. Дівчинка поклала свій мобільний телефон на лавку біля особистих речей. Згодом дитина побачила, що невідомий чоловік проходячи повз, забрав її ґаджет. На прохання віддати особисту річ – чоловік втік.

Діти прослідкували за зловмисником, поки він прямував до станції метрополітену. Там його і затримали працівники поліції, до яких звернулись малолітні за допомогою.

У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка викрадений мобільний телефон.

Зловмисником виявився 75-річний киянин. За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Києві 75-річний пенсіонер пограбував 11-річну дівчинку

Зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

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