Російськи пілот Мішов втік з РФ і здався міграційній владі Литви. ВВС опублікувало перше інтерв’ю з ним, передає НСН.

28 травня, коли Росія відзначала День прикордонника, лейтенант Повітряно-космічних сил РФ Дмитро Мішов незаконно перетнув кордон з однією з країн Балтії.

30 травня він зустрівся у Вільнюсі зі спецкореспондентом Бі-Бі-Сі Іллею Барабановим і розповів, чому не хоче брати участь у російській агресії проти України, як намагався залишити ряди російської армії більше року і що думають про щоденні зведення військові від генерала Ігоря Конашенкова.

“Я сподівався, звичайно, що цього не буде, не трапиться. Але були всі показники, що це станеться”, згадує 26-річний Мішов останні передвоєнні місяці.

Коли розпочалося російське вторгнення в Україну, Дмитро Мішов спав у казармі в Білорусі. Прокинувся він від повідомлення, що треба вилітати до Гостомелю під Києвом. У результаті виліт скасували через втрати:

“Ось коли сказали, що втрат немає, у перший же день у мене загинув однокурсник. Там було втрачено п’ять бортів і два екіпажі”.

Розуміючи, до чого йде, Мішов ще 21 січня 2022 року подав рапорт про звільнення зі збройних сил, але піти до початку війни не встиг, тому й опинився в Білорусі.

За час війни полк, у якому служив Мішов, втратив майже 20% гелікоптерів. Якщо раніше їх у полку було “штук 40-50”, то за минулий рік два згоріли зусиллями диверсантів і ще шість чи сім збили на фронті.

“Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, припустимо, з Афганом, я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгана повторили за рік”, зазначає він.

Російський пілот Мішов дав інтерв’ю ВВС. Відео

Раніше повідомлялося, що з Росії втік пілот ВКС, який не хотів воювати проти українського народу. Сьогодні він здався міграційній службі Литви.

Ще новини України і світу: У Росії заговорили про можливі зміни цілей СВО – подробиці