У Росії заговорили про можливі зміни цілей СВО – подробиці

Останні кілька тижнів російські пропагандисти та навіть чиновники говорять про можливі зміни цілей так званої СВО. Імовірно. Що про це відомо

Про “денацифікацію” вже ніхто й не згадує. У Кремлі прагнуть укласти перемир’я в очікуванні українського контрнаступу.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, юрист і блогер Марк Фейгін. За його словами, розмови про це тривають вже певний час, особливо в середовищі російських пропагандистів. Можливо, це певна “методичка” з Кремля, яку поширили на ЗМІ, щоб підготувати населення.

Про це розповідає НСН.

У Росії заговорили про можливі зміни цілей СВО

На його думку, такі сигнали свідчать про певний страх в Москві перед контрнаступом ЗСУ. Цілком ймовірно, що у Кремлі усвідомлюють реальні можливості своєї армії та хочуть добитись перемир’я чи припинення бойових дій.

“Жодних передумов, які б змусили Україну погодитись на окупацію частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму зараз немає. Тому, залишається незрозумілим від яких цілей Москва зараз готова відмовитись”, – зазначив Фейгін

Марк Фейгін про зміну риторики в Кремлі: дивитись відео

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“Денацифікація” та “демілітаризація” зараз навіть не звучать в інформаційному полі. Особливо це стосується демілітаризації у той час, як ЗСУ отримали величезну кількість західного озброєння. Недопущення вступу в НАТО також більше не в порядку денному.

Що відомо про плани Росії змінити цілі так званої СВО

Нещодавно так званий глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що Путіну варто змінити цілі СВО.

Мирні переговори з Росією можливі лише у випадку, якщо Росія повністю виведе свої війська з усіх окупованих територій. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Водночас Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що його позиція не змінна – він не йтиме на переговори, доки президентом Росії залишається Путін.

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