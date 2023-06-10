5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

292
Тег:
SocВійна
292

У Росії заговорили про можливі зміни цілей СВО – подробиці

Журналіст
У Росії заговорили про можливі зміни цілей так званої СВО
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Останні кілька тижнів російські пропагандисти та навіть чиновники говорять про можливі зміни цілей так званої СВО. Імовірно. Що про це відомо

Про “денацифікацію” вже ніхто й не згадує. У Кремлі прагнуть укласти перемир’я в очікуванні українського контрнаступу.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, юрист і блогер Марк Фейгін. За його словами, розмови про це тривають вже певний час, особливо в середовищі російських пропагандистів. Можливо, це певна “методичка” з Кремля, яку поширили на ЗМІ, щоб підготувати населення.

Про це розповідає НСН.

У Росії заговорили про можливі зміни цілей СВО

На його думку, такі сигнали свідчать про певний страх в Москві перед контрнаступом ЗСУ. Цілком ймовірно, що у Кремлі усвідомлюють реальні можливості своєї армії та хочуть добитись перемир’я чи припинення бойових дій.

“Жодних передумов, які б змусили Україну погодитись на окупацію частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму зараз немає. Тому, залишається незрозумілим від яких цілей Москва зараз готова відмовитись”, – зазначив Фейгін

Марк Фейгін про зміну риторики в Кремлі: дивитись відео

🔥ФЕЙГИН: Путина уже ТРЯСЕТ / Готовит СРОЧНЫЙ приказ? / ВСУ мощно атакуют @FeyginLive🔥ФЕЙГИН: Путина уже ТРЯСЕТ / Готовит СРОЧНЫЙ приказ? / ВСУ мощно атакуют @FeyginLive

“Денацифікація” та “демілітаризація” зараз навіть не звучать в інформаційному полі. Особливо це стосується демілітаризації у той час, як ЗСУ отримали величезну кількість західного озброєння. Недопущення вступу в НАТО також більше не в порядку денному.

Що відомо про плани Росії змінити цілі так званої СВО

Нещодавно так званий глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що Путіну варто змінити цілі СВО.

Мирні переговори з Росією можливі лише у випадку, якщо Росія повністю виведе свої війська з усіх окупованих територій. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Водночас Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що його позиція не змінна – він не йтиме на переговори, доки президентом Росії залишається Путін.

Ще новини України: Гарантії безпеки для України: в НАТО розглядають кілька варіантів. Стали відомі подробиці

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×