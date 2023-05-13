Потрапив у полон і втік: історія захисника Маріуполя, якого здав окупантам місцевий житель, чию сім’ю він врятував (відео)

Героїчно-жахлива історія захисника Маріуполя, який зміг втекти з полону і вимушений був переховуватися в окупованому місті 9 місяців.

Минулого року морський піхотинець Геннадій допоміг чоловіку у Маріуполі врятувати вагітну дружину та трьох дітей, а той замість подяки здав його російським загарбникам.

Як передає НСН, про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За словами морпіха, місцевий житель попросив вивести жінку та дітей із будівлі, що обстрілювалася та горіла. І в той час, як інші люди боялися допомогти, Геннадій з іще одним чоловіком погодився на операцію.

Після того, як люди були у безпечному місці, морпіх вийшов на вулицю, де його “зустріли” з автоматом російські окупанти та почали бити. При цьому поруч стояв чоловік, якому той допоміг.

Особу зрадника було встановлено – ним виявився місцевий житель Вадим Рапейко 1991 року народження, який навчався у 25 школі та технічному ліцеї й працював барменом.

Андрющенко опублікував посилання на його сторінки в інстаграм та фейсбук.

А Геннадій, оборонець Маріуполя, який потрапив в полон через зраду маріупольця, втік з полону і протягом 9 місяців переховувався в окупованому місті, аж допоки 13 лютого 2023 року його не евакуювали на підконтрольну Україні територію за допомогою підрозділу спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ “Ангели”.

В ексклюзивному інтерв’ю CRAF Media він розповів про перші бої за місто, неймовірних побратимів та про пережиті емоції. Геннадій поділився своєю неймовірною історією втечі з російського полону та переховування у маріупольських підвалах.

Історія захисника Маріуполя. Дивіться повне відео:

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