«Хотіли стратити» – стало відомо, кого повернула Україна з російського полону в ході останнього обміну

Стало відомо, кого повернула Україна з російського полону в ході останнього обміну. Про це пише, посилаючись на ВВС Обозрєватель, передає НСН.

Нагадаємо, Україна 6 травня повернула з російського полону 45 своїх громадян. Серед них ті, на кого у РФ чекали суд і можлива страта.

Більшість із тих, хто повернувся додому, захищали Маріуполь на початку повномасштабної війни, причому деякі побували в російському полоні вже двічі.

Серед тих, кого повернула Україна з російського полону – “Ведмеді”

Серед звільнених із полону українців було кілька бійців Диверсійно-штурмового гурту “Ведмеді”. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну це було добровольче формування у складі “Української добровольчої армії”. Бійці воювали переважно на південному напрямку, зокрема біля Маріуполя та Широкиного, а до складу групи входило близько 10-15 бійців.

Група була одним із найбоєздатніших підрозділів і разом з морпіхами проводила операції у найгарячіших точках. У 2020 році силами бійців було знищено опорний пункт ворога.

З лютого 2022 року “Ведмеді” воювали в районі Маріуполя, оборонялися на меткомбінаті імені Ілліча, де була база українських морпіхів, а потім перейшли на “Азовсталь”. Також стало відомо, що “Ведмеді” офіційно увійшли до складу полку “Азов”.

Після завершення оборони Маріуполя бійці групи стали одним із головних об’єктів для російської пропаганди. У Росії про них знімали сюжети федеральні пропагандистські телеканали.

Також у РФ заявляли, що стосовно “Ведмедів” готується суд із можливим вироком – стратою. У Маріупольській філармонії навіть зробили клітки з арматури, які, як багато хто припускав, були призначені саме для бійців групи. Втім цей публічний суд так і не відбувся.

Також одним із тих, хто повернувся з російського полону, став “азовець” Євген Чуднецов, позивний “Чудік”.

Зазначається, що це був уже другий полон для захисника України. Під час Широкинської наступальної операції у лютому 2015 року БТР, в якому він їхав, підбив танк, і коли боєць намагався відійти, то вийшов на ворога. Так він опинився у в’язниці терористичної організації “ДНР”. Оскільки чоловік є уродженцем Макіївки, то в псевдореспубліці його вважали своїм “громадянином” та засудили до 30 років ув’язнення за “зраду”.

Чоловік розповідав, що за два роки першого полону пройшов через тортури, йому плоскогубцями вибили зуби, а також били електрошокером та струмом від радянського польового телефону. Після звільнення і відновлення Євген повернувся на службу в “Азов”.

Як стрілець і парамедик, він з лютого 2022 року обороняв Маріуполь і “Азовсталь”, звідки вдруге потрапив до російського полону.

Серед тих, хто повернувся, також Ілля та Катерина, які одружилися у бункерах фінального українського пункту оборони Маріуполя.

Також із полону повернувся учасник евакуації гелікоптером поранених із уже оточеного Маріуполя.

Нагадаємо, Україна 6 травня повернула із російського полону 45 українців. Серед них – 42 захисники та троє захисниць Маріуполя, 35 рядових та сержантів та 10 офіцерів.

Перед цим обмін відбувся 26 квітня – тоді Україна змогла звільнити з російського полону 44 своїх громадянина. Серед них – захисники Маріуполя, Херсонщини та сходу. Звільнено було 36 рядових і сержантів та 6 офіцерів, а також двох цивільних.

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