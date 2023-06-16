У Німеччині українку з дитиною зняли з поїзда – деталі скандалу

У Німеччині українку з дитиною висадили з поїзда під час перевірки документів. Жінка їхала міжміським поїздом до німецького міста Оснабрюк.

Що сталося, українка на ім’я Анастасія розповіла на своїй Facebook-сторінці, передає НСН.

У Німеччині українку висадили з поїзда – деталі інциденту

Як повідомила жінка, подія сталась 11 червня, коли вона їхала з дитиною до Оснабрюка. Під час перевірки документів з’ясувалося, що у неї квиток на 12 червня.

“За правилами німецької залізниці, я можу купити квиток онлайн або безпосередньо в електричці, якщо йдеться про міжміський маршрут. Друзі купили мені квиток онлайн. Я повинна була їхати з міста Клепенбург до міста Оснабрюк (Нижня Саксонія). В Оснабрюку пересадка на автобус. І тут визнаю нашу помилку – квиток виявився на 12 червня, тобто наступного дня. Він не прострочений, але не на день проїзду”, повідомила українка.

Анастасія пояснила провідниці, що випадково купила неправильний квиток, тому зараз же забронює на сьогодні. Але німкеня не захотіла так вирішити ситуацію. Вона говорила німецькою мовою і не розуміла англійської.

Провідниця вимагала в Анастасії ID-картку та німецьку адресу. Та своєю чергою намагалася пояснити, що не живе у Німеччині, а повертається додому після туристичної поїздки.

“Дама бере в руки мій паспорт (німецькою) “а, Україна, ну все ясно” і ще щось дуже швидко і голосно каже, викрикує, сміється, я не вловила сенс. Дама миттєво стає агресивною, кидає мені мій паспорт і голосно знову запитує про німецьку ID-картку та адресу, я знову пояснюю, що не є біженкою в їхній країні та не отримую допомоги, власним коштом перебуваю в країні”, розповіла українка.

Після цього провідниця почала кричати і вимагала від Анастасії негайно залишити з дитиною поїзд. Після цього жінка зателефонувала другу, який добре розмовляє німецькою і він по телефону спробував пояснити німкені, що зараз же купить новий квиток, але та була непохитна. У результаті він придбав новий квиток онлайн, але провідниця кричала “на вихід”.

Коли поїзд зупинився, провідниця винесла рюкзак жінки на платформу. У слід вона сказала українці, “щоб забиралася додому”.

“Вперше я відчувала сором за те, що це сталося зі мною, дискримінують за якоюсь ознакою”, резюмувала громадянка України.

Наразі Анастасія написала скаргу до посольства та заяви до поліції, також надіслала листа перевізнику.

Як відреагували українці на скандал

У коментарях люди написали, що ситуація дуже неприємна, і про це треба говорити.

Це жахливо просто! Якщо у людини немає місцевого ІД, то штраф стягується прямо у поїзді через оплату карткою. Це навіть з формальної точки зору.

Прикро й печально, адже за наявності місць квиток у провідника можна купити в потязі. Якщо нема місць, можна купити навстоячки. Їх без місця і в касах продають. В неї була відверто упереджена позиція.

Дуже неочікувана агресія на робочому місці. У цієї жінки спрацювало щось особисте, після твоєї скарги її мають вигнати з роботи. Дякую, що поділилася.

Дуже прикро за такий випадок. На превеликий жаль, там є багато людей як з російським корінням, так і прихильних до них. Мабуть, це саме той випадок… дуже шкода. Молодець, що надаєш розголосу.

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