Зґвалтував і вбив 9-річну племінницю: підозрюваний неодноразово був судимий і нападав на жінок

Зґвалтував і вбив 9-річну племінницю: на Прикарпатті дядька підозрюють у вбивстві неповнолітньої родички. Місцеві жителі кажуть, що підозрюваний був кілька разів судимий і нападав на жінок.

18 червня в правоохоронні органи Івано-Франківської області звернувся 40-річний мешканець селища Кути і повідомив, що зникла його 9-річна донька.

Дівчинку того ж дня знайшли зґвалтованою та вбитою, повідомляє НСН з посиланням на поліцію Прикарпаття.

У вбивстві підозрюють родича

Підозрюваного також вже затримали. За даними правоохоронців, до злочину причетний 34-річний родич дитини, який зізнався у скоєному.

Чутки у невеликому селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області розносяться швидко. Ще вдень 18 червня стало відомо, що 9-річна Вероніка Богданюк пішла в гості до своєї сестри та зникла.

На пошуки було кинуто поліцейських, долучилися й місцеві жителі. На жаль, вже о 21:30 тіло дитини виявили на околиці селища, у кущах на березі річки Черемош. Вбивця жорстоко знущався з дівчинки і задушив її.

Під підозру одразу потрапив 34-річний двоюрідний брат батька дитини. Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, того дня родич приїхав у гості до батька, вони разом випивали. А потім родич зголосився провести Вероніку – дівчинка вирішила піти в гості до своєї старшої сестри.

Поліцейські переглянули камери відеоспостереження. На них видно, як дівчинка під парасолькою йде пішки, а поруч велосипедом їде той самий родич. За даними поліції, чоловік запропонував дитині зрізати шлях через кущі і таким чином заманив її в безлюдне місце.

Мати пішла до іншої сім’ї й залишила Вероніку з батьком

У Кутах зараз лише й говорять про цей злочин. Місцеві жителі розповідають, що Вероніка останнім часом мешкала з батьком, пише Обозреватель.

“Її мама їх залишила й пішла до іншого чоловіка. Чому вона так вчинила і кинула дочку – важко сказати. У новій сім’ї у матері є ще дитина, і вона зараз знову вагітна. У школі кажуть, що батько дбав про дівчинку, разом з нею приходив до школи нещодавно здавати книжки”, розповідає одна з місцевих мешканців.

Інша мешканка селища розповіла, що того дня родич приїхав до будинку, де мешкала Вероніка, і з батьком дівчинки вони випивали, відзначали День батька.

“Мати дівчинки багато років тому вийшла заміж за цього чоловіка, народила трьох дітей, Вероніка була середньою серед них. Але кілька років тому вона залишила цього чоловіка і пішла жити до 62-річного нового коханого. Новий чоловік працює таксистом, має двоповерховий будинок. Вона теж народила йому дитину і зараз чекає на другу. Але Вероніку вона чомусь залишила жити з батьком, який випиває. Її не раз питали, чому вона так вчинила. Вона відповідала, що, мовляв, Вероніка сама так хоче”, розповідає місцева мешканка.

Коли дівчинка зникла, то батько звернувся до поліції. Мати про це знала, але сиділа вдома.

“Вона говорила, що підняла на ноги всю поліцію. А сама при цьому була вдома”, додає жінка.

Підозрюваний був кілька разів судимий і нападав на жінок

34-річний Віталій Михайлюк уже дав свідчення. Але мешканці селища побоюються, що цього разу йому також вдасться виплутатися.

Чоловік уже не раз був судимий. “Кілька років тому він уже ґвалтував дівчинку, але вона залишилася живою. Начебто він відбував термін за цей злочин, не так давно звільнився”, – розповідає одна з мешканок селища.

У поліції Івано-Франківської області сказали, що підозрюваний уже вкотре потрапляв у поле зору правоохоронців.

“У нього є кілька судимостей, зокрема й за ст. 152 – зґвалтування”, підтвердили у пресслужбі.

Проте мешканка селища Кути розповідає, що на Віталія останнім часом вже кілька разів скаржилися до поліції, проте жодних заходів там не вживали.

“Тричі він намагався напасти на жінок. Біг за ними вулицею, щось кричав. Злякані жінки дзвонили своїм чоловікам, родичам, ті прибігали до них на допомогу. Коли приїжджала поліція, то він запевняв, що просто йшов за ними вулицею. Але в березні він напав на жінку з ножем. Вона пішла до церкви, хотіла в каплиці поставити свічку за чоловіка, який зараз служить на фронті. Він увійшов туди і порізав її ножем. Поліція знову нічого не зробила. А якби його затримали та закрили, то Вероніка зараз була б жива”, розповідає жінка.

Місцеві побоюються, що вбивці може все зійти з рук. Кажуть, що нібито в Чернівцях є родич – високопоставлений церковний служитель. А також на Івано-Франківщині в поліції працює його двоюрідний брат.

У понеділок, 19 червня люди їздили до відділення місцевої поліції, хотіли дізнатися, де зараз перебуває підозрюваний, але їх у відділення не пустили, ніхто до них так і не вийшов.

Ще новини України: Ворожий агент хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині (фото)