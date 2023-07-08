Злива у Києві наробила лиха – фото та відео масштабних підтоплень

Сильна злива у Києві 7 липня затопила вулиці, підземні переходи та торгові центри. На вулицях людей буквально зносило потоками води, пошкоджено деякі дороги, передає НСН.

Внаслідок залпової зливи виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. На місцях працюють гідрослужби. Дорожники використовують мотопомпи та інше насосне обладнання, повідомили у КМДА.

“Основна частина підтоплень – не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів”, йдеться у повідомленні.

Найбільше лиха негода накоїла у Голосіївському районі

Рятувальники КАРС кажуть, що зараз їхні співробітники працюють у місцях підтоплень Києва. Всі сконцентровані в Голосіївському районі, де негода найбільше наробила лиха.

“Зараз всі рятувальники задіяні в Голосіївському районі. Через сильну зливу, воду поки не відкачують – цим скоріш за все будуть займатися співробітники ДСНС.. Наші хлопці займаються деблокуванням людей з підтоплених приміщень. Підтопило цокольні приміщення будинків, позаливало приміщення магазинів, музичну дитячу школу. Викликів багато, але не десятки. Поки у нас немає повної інформації”, розповів сайту ТСН.ua черговий аварійно-рятувальної служби (КАРС) “Київська служба порятунку”.

У Мережу потрапило відео, як тендітну дівчину знесло потоком води, коли вона хотіла перейти дорогу. Подія трапилась у Голосіївському районі.

Підтоплено елітні автівки

У Києві поблизу Берестейського проспекту після зливи вода піднялась на півметра, підтопивши елітні автівки. Попередньо збитки оцінюються в $500 000. Одна машина навіть спалахнула. Автолюбителі – у шоці та не знають, хто тепер їм компенсуватиме збитки та незручності. Зазначимо, інцидент стався у елытному ЖК Victory V. Вартість квартир у будинку коливаються від кілько до десятків мільйонів гривень. Одне паркомісце теж — не з дешевих задоволень.

Не обійшлося і без казусів. У торгівельно-розважальному центрі Ocean Plaza в одній з крамниць утворився фонтан. До цього відвідувачі цього ТРЦ повідомляли про затоплення самого приміщення.

В мережі публікують фото вулиць і затоплених підземних переходів.

Наразі комунальні служби міста завершують ліквідовувати наслідки негоди. Зокрема, відведення води з низин, прибирання гілок.

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