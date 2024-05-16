У всіх областях України все зовсім скоро потеплішає. Яким буде прогноз погоди до кінця тижня
Про це розповідають Новини України – НСН за посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У регіони України вже зовсім скоро завітає довгоочікуване потепління, але погода залишатиметься мінливою.
В Україні очікується потепління, але є нюанс – прогноз погоди до кінця тижня
Синоптик прогнозує нестійку погоду у більшості регіонів України. Очікуються дощі та коливання атмосферного тиску.
За словами Наталки Діденко, вже до кінця поточного тижня у Києві та області стане тепліше. Також підвищення температури відчується й у решті центральних та західних регіонів.
На півдні очікується зростання стовпчиків термометрів до +17°С, у Карпатах – до +20°С.
“Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою”, – попереджає експертка.
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