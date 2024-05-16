У всіх областях України все зовсім скоро потеплішає. Яким буде прогноз погоди до кінця тижня

Про це розповідають Новини України – НСН за посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У регіони України вже зовсім скоро завітає довгоочікуване потепління, але погода залишатиметься мінливою.

В Україні очікується потепління, але є нюанс – прогноз погоди до кінця тижня

Синоптик прогнозує нестійку погоду у більшості регіонів України. Очікуються дощі та коливання атмосферного тиску.

За словами Наталки Діденко, вже до кінця поточного тижня у Києві та області стане тепліше. Також підвищення температури відчується й у решті центральних та західних регіонів.

На півдні очікується зростання стовпчиків термометрів до +17°С, у Карпатах – до +20°С.

“Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою”, – попереджає експертка.

Ще новини України: Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло