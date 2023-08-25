5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

3
Тег:
ВійнаХерсон
3

Окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину, вбили цивільну людину

Журналіст
Окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину, вбили цивільну людину
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожих атак загинула людина, серед поранених є дитина.

Як передає НСН, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

“За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снаряди”, зазначив Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю комбінату у Херсоні, адмінбудівлю та об’єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазин у Херсонському районі, територію елеватора і складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі.

Херсон. Обстріл

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення, з них одна дитина.

Раніше ми писали: На Херсонщині окупанти обстріляли трактор і вбили тракториста

Ще новини України: Потужні вибухи у Токмаку 24 серпня: бурятам спекотно (відео)

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×