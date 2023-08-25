Окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину, вбили цивільну людину

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожих атак загинула людина, серед поранених є дитина.

Як передає НСН, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

“За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снаряди”, зазначив Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю комбінату у Херсоні, адмінбудівлю та об’єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазин у Херсонському районі, територію елеватора і складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення, з них одна дитина.

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