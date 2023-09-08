ЗСУ на Херсонщині знищили важливий береговий радар ворога – епічне відео

ЗСУ на Херсонщині знищили так звану “новинку військово-промислового комплексу” російських окупантів.

Її підсмажили у кінці серпня, а відео епічного моменту показали лише тепер, передає НСН.

На Херсонщині українські воїни знищили новітній російський радіолокаційний комплекс “Предел-Э” та станцію РЕБ “Леер-2”.

Відео влучання показав український блогер і громадський діяч Денис Казанський.

Він додав, що вартість російського “аналоговнєт” — радіолокаційного комплексу “Предел Э” — складає близько 200 млн доларів.

Крім того, за його слвоами, всі ці “РЕБи, що не мають аналогів”, спокійно дозволяють працювати безпілотникам і коригувати по собі вогонь.

“Скільки могло бути побудовано шкіл і лікарень у РФ на ці гроші… Але недоумкуваті кремлівські діди вирішили їх бездарно спалити в українських степах”, написав Казанський.

Знищення російського “аналоговнет”. Відео

Слід зазначити, що берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Предел-Э” росіяни називали новинкою свого військово-промислового комплексу.

“Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Предел-Е” – саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім в режимі “цілком таємно” спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу”, розповіли раніше у Силах оборони півдня.

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