Окупанти обрали для своїх атак нові об’єкти на заході України. Президент Володимир Зеленський розповів про нові цілі россії

Зеленський повідомив, що армія РФ обрала газову інфраструктуру на заході України.своєю ціллю.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Президент України розповів про телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої він розповів про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів.

“Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти”, – наголосив Зеленський.

Захід України у небезпеці – Зеленський про нові цілі россії

Також Володимир Зеленський і Дональд Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

“Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна”, – заявив Зеленський.

Як ми повідомляли раніше, радник Шмигаля Юрій Бойко розповів, як довго триватимуть обмеження постачання електроенергії, які розпочалисі 14 травня

Він заявив, що відключення світла в українців можуть тривати до серпня-вересня. А взимовий період дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

За словами Бойка, у серпні-вересні атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергетичній осистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Також знизиться навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

Бойко пояснив, що із похолоданням українці почали активно використовувати обігрівальні прилади, через це в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Щоб втримати енергосистему в збалансованому стані й не допустити аварій, диспетчери були вимушені вимкнути споживачів.

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