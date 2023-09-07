Бійці ССО під Бахмутом знищили ворожий склад керованих ракет «Віхрь» і оприлюднили ефектне відео, передає НСН.

Бійці Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку “демілітаризували” склад російських окупантів. Наші захисники влаштували загарбникам видовищний феєрверк.

На вказаній локації зберігалися керовані ракети 9М127 “Віхрь”, які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52. Ефектне відео опублікували у Телеграмі ССО ЗСУ.

Бійці зазначили, що скупчення ворожої техніки та боєприпасів було виявлено під час аеророзвідки. Після ідентифікації та візуального спостереження цілей оператори БПЛА оперативно передали побратимам з артилерії координати, після чого по них було завдано ураження.

Бійці ССО під Бахмутом знищили склад керованих ракет «Віхрь»: ефектне відео

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