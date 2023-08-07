Росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – фото

Росія майже наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки. Про це пише The Moscow Times і демонструє відповідні фото, передає НСН.

За час війни в Україні понад 40% старих радянських танків і бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки «Вагжанове» у Бурятії. Це випливає зі свіжих супутникових знімків Google Earth.

Про те, що база ‘Вагжаново’ в Бурятії є найбільшою в Росії, свідчать підрахунки The Moscow Times на основі даних Google Earth. «Вагжаново» розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 км2, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки в Росії. Інформацію про їхнє розташування The Moscow Times зібрали за відкритими джерелами: у блогах фотографів, мандрівників, публікаціях ЗМІ.

За п’ять місяців до повномасштабної війни в Україні — у вересні 2021 року — у «Вагжановому» просто неба зберігалося близько 3840 одиниць бронетехніки, підрахували The Moscow Times на основі знімків Google Earth. Через 8 місяців війни — у листопаді 2022 року — на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року — близько 2270. Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) пішла після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

Згідно з інструкціями Міноборони РФ, є чотири категорії консервації військової техніки. Першу категорію — найціннішу техніку — зберігають у спеціальних вентильованих та опалювальних приміщеннях, другу — у ангарах, що не опалюються. Третя категорія консервації — зберігання під тентами, четверта — просто неба.

«Де тентові укриття – там техніка має бути хоча б на ходу. Під відкритим небом те, що не шкода», — пояснює військовий експерт Павло Лузін

У «Вагжановому» техніка зберігалася головним чином просто неба. На знімках за листопад 2022 видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші видимі з супутника сліди пошкоджень. Аналогічні ознаки можна спостерігати у приблизно половини техніки, що залишилася на базі до травня 2023 року. На території бази також розміщено 10 ангарів, які, за розрахунками The Moscow Times, дозволяють розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх військовослужбовців бази ‘Вагжанове’ The Moscow Times виявили кілька великих знімків танків, які там зберігаються. Опитані військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали в СРСР із 1962 по 1975 рік.

Найбільший склад радянської бронетехніки наполовину спустошений: раніше утилізували, тепер модернізують

До повномасштабної війни в Україні Росія регулярно утилізувала застарілу бронетехніку: з 2014 до 2022 року було укладено 35 контрактів. Кількість контрактів на знищення танків почала знижуватися в 2017 році: тоді начальник головного автобронетанкового управління Міністерства оборони генерал Олександр Шевченко заявив, що замість раніше запланованих 10 тисяч танків знищать лише чотири тисячі. Інші можуть стати в нагоді «у зв’язку зі зміною міжнародної обстановки», заявив генерал. У 2022 року Міноборони РФ взагалі припинило укладати контракти на утилізацію військової техніки.

На тлі заяв Путіна про те, що деякі зразки старої радянської техніки досі перевершують західні зразки озброєнь у російських ЗМІ почали з’являтися повідомлення про розконсервацію старої радянської техніки. Так, у жовтні 2022 року 103 БТРЗ під Читою отримав розпорядження про модернізацію 800 танків Т-62. Там танки проходять глибоку модернізацію, їх оснащують додатковим захистом, сучаснішими двигунами, а також оптико-електронною системою та тепловізорами. Міністр оборони Шойгу регулярно відвідує підприємства, які ремонтують та модернізують техніку, зняту з консервації. Днями Шойгу інспектував «Ремдизель» у Татарстані, цього року відвідував заводи у Нижегородській та Омській областях.

За даними нідерландського військово-аналітичного проекту Oryx, до літа 2023 року Росія втратила у війні з Україною понад 2000 танків. Але розконсервована техніка використовується не лише для поповнення втрат бронетехніки, але й для паліативної заміни артилерії, каже Лузін.

«Крім того, з танків із запасу можна знімати стволи та трансмісії для капітального ремонту танків, що діють, і для відновлення інших танків, що знімаються зі зберігання», — продовжує експерт «У нас щонайменше 15 танкоремонтних заводів по всій країні займається розконсервацією та модернізацією, — додав він. — Тобто ці танки перевіряють, якщо треба, змінюють мотори та трансмісію, підтверджують моторесурс, ставлять сучасні прилади та приціли, зв’язок. Далі вони будуть використовуватись як бойові машини підтримки піхоти, а не як танки»

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