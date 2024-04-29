В Україні триває загальна мобілізація. Українцям нагадали, хто повинен прийти в ТЦК без повістки

З 1 травня без повістки прийти в ТЦК і СП повинні чоловіки віком від 18 до 60 років.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Уніан.

Мобілізація в Україні сьогодні проходить за тими самими правилами, що й були раніше. Діятимуть вони до моменту набуття законопроєктом чинності. Відбудеться це 18 травня.

Прийти в ТЦК без повістки повинні військовозобов’язані чоловіки.

Загальна мобілізація у травні – хто повинен прийти в ТЦК без повістки

Це потрібно зробити для того, щоб:

отримати дозвіл змінити місце проживання в межах України;

знятися з військового обліку, якщо потрібно виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;

стати на військовий облік у разі зміни місця проживання;

повідомити про зміну персональних даних;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

оновити дані з інформацією в ТЦК;

підтвердити право на відстрочку.

Усі чоловіки, які стоять на військовому обліку, повинні прибути до ТЦК за повісткою, пройти ВЛК і військову підготовку, а також нести військову службу. Вони не мають права змінювати місце проживання у воєнний час, не повідомляючи про це ТЦК і СП.

Повістки військовозобов’язаним чоловікам вручають для актуалізації даних громадян України. Після вручення повістки можливий призов військовозобов’язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, де йде війна. Треба пам’ятати, що захищати свою країну – це обов’язок кожного українця.

Якщо військовозобов’язаний чоловік не уточнює свої дані сам, то:

керівник ТЦК і СП має право звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки громадянина;

якщо затримання неможливе, керівник ТЦК і СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов’язків.

Якщо обов’язки не виконано протягом 10 днів, ТЦК і СП звертається до суду про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.

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