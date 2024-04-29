В Україні триває загальна мобілізація. Українцям нагадали, хто повинен прийти в ТЦК без повістки
З 1 травня без повістки прийти в ТЦК і СП повинні чоловіки віком від 18 до 60 років.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Уніан.
Мобілізація в Україні сьогодні проходить за тими самими правилами, що й були раніше. Діятимуть вони до моменту набуття законопроєктом чинності. Відбудеться це 18 травня.
Прийти в ТЦК без повістки повинні військовозобов’язані чоловіки.
Загальна мобілізація у травні – хто повинен прийти в ТЦК без повістки
Це потрібно зробити для того, щоб:
- отримати дозвіл змінити місце проживання в межах України;
- знятися з військового обліку, якщо потрібно виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;
- стати на військовий облік у разі зміни місця проживання;
- повідомити про зміну персональних даних;
- повідомити про втрату військово-облікового документа;
- оновити дані з інформацією в ТЦК;
- підтвердити право на відстрочку.
Усі чоловіки, які стоять на військовому обліку, повинні прибути до ТЦК за повісткою, пройти ВЛК і військову підготовку, а також нести військову службу. Вони не мають права змінювати місце проживання у воєнний час, не повідомляючи про це ТЦК і СП.
Повістки військовозобов’язаним чоловікам вручають для актуалізації даних громадян України. Після вручення повістки можливий призов військовозобов’язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, де йде війна. Треба пам’ятати, що захищати свою країну – це обов’язок кожного українця.
Якщо військовозобов’язаний чоловік не уточнює свої дані сам, то:
- керівник ТЦК і СП має право звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки громадянина;
- якщо затримання неможливе, керівник ТЦК і СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов’язків.
Якщо обов’язки не виконано протягом 10 днів, ТЦК і СП звертається до суду про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.
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