У разі ухвалення нового законопроекту про мобілізацію № 10449, що готують до другого читання, чоловіки муситимуть прийти без повістки до ТЦК з багатьох причин

Про це повідомляє “Апостроф”, передає НСН.

Варто зазначити, що ще від початку повномасштабного російського вторгнення стати на облік мають усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Загальна мобілізація – хто має прийти без повістки до ТЦК з 1 квітня

Окрім того, військовозобов’язаний або резервіст зобов’язаний з’явитися в ТЦК, якщо необхідно:

отримати дозвіл на зміну місця проживання в межах України;

знятися з військового обліку, якщо необхідно виїхати за кордон на 3 місяці і більше;

стати на військовий облік в Україні, якщо змінив місце проживання;

оновити персональні дані, актуалізувати їх;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

звірити облікові дані з інформацією, яка є у співробітників ТЦК;

подати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Зважаючи на це, мобілізація торкнеться кожного чоловіка призовного віку, який може бути придатним до несення військової служби.

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