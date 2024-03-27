В Україні триває мобілізація. У Сумах роздавати повістки допоможуть представники мерії

Рішення було ухвалене у середу, 27 березня, під час чергової сесії міської ради.

Там було створено відділ мобілізації. Про це розповів під час брифінгу секретар міської ради Артем Кобзар, повідомляє НСН з посиланням на TELEGRAF.

За його словами, функцією новоствореного відділу буде оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації, передбачається проводити інформування разом з ТЦК.

Тобто, представники міської ради разом з представниками ТЦК зможуть роздавати повістки.

Загальна мобілізація – у Сумах роздавати повістки допоможуть працівники мерії

За даними місцевого видання “Данкор онлайн”, ініціатором створення такого відділу був начальник Сумської обласної військової адміністрацій Володимир Артюх.

У складі відділу буде чотири особи. Штат почнуть набирати з 1 квітня.

До слова, голова комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що впровадження економічного бронювання від мобілізації може збільшити доходи державного бюджету України. Воно може приносити близько 200 млрд гривень на рік.

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