В Україні триває загальна мобілізація. Протягом цього періоду працівники ТЦК та СП вручають повістки військовозобов’язаним. Які види повісток існують, розповіла адвокатка Марина Бекало, передає НСН.

Загальна мобілізація у 2024-му році: які існують види повісток та порядок вручення

За словами юристки, в Україні існує чотири види повісток:

для уточнення даних;

на медичну комісію;

мобілізаційне розпорядження;

для призову на строкову службу.

Водночас під час дії воєнного стану працівники ТЦК та СП можуть вручати військовозобов’язаним лише перші три види.

Бекало зазначила, що, згідно з постановою Кабміну, повістка має затверджену форму — бланк передбачає розписку з особистим підписом призовника. Він є документом, який зобов’язує чоловіка з’явитися до військкомату для уточнення даних й проходження ВЛК.

Вона наголосила, що чинне законодавство не дає права представникам ТЦК примусово доставляти громадян до військкомату — вони можуть виключно вручати повістки чи мобілізаційні розпорядження.

Крім того, оповіщення може бути реалізоване через роботодавця — він бере на себе обов’язок сповістити працівника шляхом винесення відповідного наказу та забезпечити його явку до ТЦК.

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