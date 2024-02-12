Чоловіку вручили 18 повісток, а коли він не з’явився останні два рази, засудили

Чоловіку вручили 18 повісток, а коли він не з’явився останні два рази до ТЦК, засудили. Як так сталося, розповідає РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, передає НСН.

У Полтавській області чоловіку було вручено 18 повісток. Однак до війська він так і не потрапив, а натомість потрапив на лаву підсудних.

Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через стан здоров’я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Як заявляє сам чоловік, останні рази його до військових частин відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад. Тому останні дві повістки він вже вирішив проігнорувати. Через це суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та засудив до 4 років позбавлення волі.

Однак обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тож суд пом’якшив йому вирок на 2 роки іспитового.

Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з’явився за повістками, – сказано у матеріалах суду

Чоловіку вручили 18 повісток і не взяли до війська: реакція ТЦК

Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з’являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, – розповів Роман Істомін.

Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.

Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: “хромих”, хворих… В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату, – заявив Істомін

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