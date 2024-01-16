Загальна мобілізація – чи є законним вручення повісток на вулицях: роз’яснення

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Громадян турбує питання, чи є законним вручення повісток на вулицях

Військовозобов’язаним видають повістки, після чого потрібно в зазначений час явитися до ТЦК. Чи законне вручення повісток на вулицях і які права не можуть бути обмежені

За словами юристів, під час дії воєнного стану можливі обмеження деяких прав і свобод.

Чи законною є роздача повісток просто на вулиці, розповідає НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Чи законно вручати повістку на вулиці

Як пояснюють правознавці, чинним законодавством України не визначено місце, де саме повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть вручити будь-де: в парку, на блокпостах, на вулиці чи в іншому публічному місці.

А в умовах воєнного стану держава може накладати певні обмеження прав та свобод громадян з конкретним визначенням терміну їхньої дії, що передбачає Конституція (стаття 64), каже колишній суддя Верховного суду України Віктор Шишкін.

Чи є законним вручення повісток на вулицях: роз’яснення

За його словами, згідно з Конституцією, держава “може обмежувати” – це значить, що остаточне рішення залишається на розсуд влади.

Тому у випадку війни та закриття кордонів видача повісток у громадських місцях не є порушенням прав людини, пояснює Віктор Шишкін.

“Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку – повідомити про необхідність з’явитися у військкомат? Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення”, – сказав юрист і додав, що не може однозначно сказати, що все це неправильно.

Які права українців не можуть бути обмежені

Водночас, за словами Шишкіна, деякі права українців не можуть бути обмежені в жодному разі. Наприклад, це стосується примусового позбавлення людини житла чи права на оскарження дії держави в суді.

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