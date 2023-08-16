Скільки великих десантних кораблів рф Україна вивела з ладу – повідомили у ВМС

У військово-морських силах ЗСУ розповіли, скільки десантних кораблів росії вивела з ладу Україна

З-поміж 13 великих десантних кораблів росії п’ять суден виведені зі строю Чорноморського флоту рф. Серед них Збройні сили пошкодили три кораблі та ще один знищили.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері «Freeдом». Про це розповідає НСН з посиланням на hromadske.ua.

Він запевнив, що наразі висадка морського десанту рф неможлива і не загрожує одеському узбережжю. Так, військово-десантні кораблі, за словами речника, використовують для транспортування цивільних автівок через Керченську протоку.

Він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення російський флот готувався до такої операції. Зокрема, у складі Чорноморського флоту перед 24 лютого було 13 великих десантних кораблів.

Скільки великих десантних кораблів рф Україна вивела з ладу

«У певний момент навіть в Одесі на обрії можна було побачити ці великі десантні кораблі», — додав Плетенчук.

Однак подальші дії Сил оборони змінили наміри росіян, оскільки наразі з 13 кораблів російсько-окупаційні сили вивели вже 5 суден зі строю Чорноморського флоту.

Внаслідок удару по порту Бердянська один із цих великих десантних кораблів рф був знищений, ще двоє — пошкоджені. Також відомо про уражений надводними безпілотниками ЗСУ «Оленегорский горняк». Плетенчук зауважив, що один корабель перебуває в доку на ремонті з невідомих причин.

За словами речника, Військово-морські сили ЗСУ вже звільнили акваторію загальною площею 25 тисяч квадратних кілометрів. Водночас українська берегова артилерія контролює море більш як на 100 морських миль у глибину від узбережжя.

Міни в Чорному морі

Плетенчук також прокоментував нещодавній вибух у Румунії, який стався, ймовірно, через детонацію міни.

Він пояснив, що Україна не володіє інформацією про кількість мін у Чорному морі. Але через те, що течія йде проти часової стрілки, міни може прибивати до берегів Румунії, Болгарії, Туреччини та зрештою Грузії.

Водночас українські фахівці вже знешкодили «сотні боєприпасів», викинуті на берег України.

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