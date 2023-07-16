Росіяни фарбують свої кораблі у чороний колір. Чи допоможе флоту рф таке маскування розповіли у ВМС ЗСУ

Російські агресори почали застосовувати для свого флоту нову схему маскування: перефарбовують кораблі у чорний колір.

Про це розповів в ефірі “Ми-Україна” в межах Всеукраїнського телемарафону “Єдині новини” речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Про це розповідає НСН з посиланням на Рубрика.

Окупанти фарбують свої кораблі у чорний колір – чи допоможе ворогу таке маскування

“Вони (росіяни – ред.) зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час доби було важче визначити тип корабля, також для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим. І на нічному фоні це нібито має їм якось допомоги. Знаєте, є таке прислів’я українське: “Дурень думкою багатіє”. Це про цю ситуацію. Ці методи були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе? Побачимо згодом”, – підкреслив він.

Нагадаємо, що станом на ранок неділі, 16 липня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів російського флоту.

“Оперативна ситуація змінилась. 11 вже кораблів нині у Чорному морі. А в Середземному морі є один носій крилатих ракет “Калібр”, я так розумію, він повернувся з поповнення запасів”, – зазначив Плетенчук.

На запитання, чому кількість кораблів у Чорному морі зросла, а число носіїв високоточної зброї – ні, Плетенчук відповів що давати оцінку цьому зарано.

“Це інші бойові одиниці. Може, відбулося переміщення у зв’язку з тим, що відчули якусь небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Безліч варіантів, чому вони опинилися в морі”, – сказав речник ВМС ЗСУ.

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