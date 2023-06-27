Окупанти формують окремий підрозділ флоту в Азовському морі – експерт пояснив задум ворога

Росія формує окремий підрозділ флоту в Азовському морі. Експерт розповів про нову загрозу та будівництво Росією нових суден для свого флоту

Росія формує Азовський військово-морський район зі штабом у Маріуполі для того, щоб посилити охорону сухопутного коридору до Криму, який вони захопили у Приазов’ї. Експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко пояснив задум російських загарбників.

Про це він розповів у коментарі “Радіо Свобода”, повідомляє НСН.

“Перше завдання є, скажемо, проєкція сили з Азовського моря шляхом можливого нанесення ракетних ударів по об’єктах, як на суходолі, так і в морі. Ця функція покладена на три корвети типу “Каракурт”. Це такі відносно невеликі корвети, скоріше навіть великий ракетний катер водотоннажністю 800 тонн, який будується зараз на керченському заводі “Залив”, – каже експерт.

За даними Риженка, два таких катери вже побудовані і закінчують випробування. Третій буде добудований наприкінці 2023 року. Саме ці катери можуть стати до складу Азовського військово-морського району та разом завдавати ударів 24 ракетами.

Окупанти формують окремий підрозділ флоту в Азовському морі

До складу Азовського військово-морського району також входитимуть протидиверсійні катери, танкери, буксири, пошуково-рятувальні сили. Загалом там перебуватимуть вісім бойових кораблів і близько 16 суден забезпечення, розповідає він.

Використовуючи це угруповання, Росія може посилити інтенсивність ракетних ударів по території України, вважає експерт. За його словами, ракетними обстрілами з Азовського узбережжя окупанти зможуть підсилювати свої дії на суходолі. Втім, Збройні сили України можуть цьому протидіяти.

“По-перше, пункти базування відомі – це Маріуполь, Бердянськ. І вже зараз завдаються туди удари, і в принципі зброя у нас є. Єдине, що удари туди завдавати по берегових об’єктах. Я думаю, що в перспективі буде зброя, яка буде здатна завдавати удару по кораблях в морі в цьому регіоні”, – каже Риженко

Також експерт розповів, що російські окупанти збираються знешкоджувати міни, які є в Азовському морі, щоб сробувати відкрити порти “Маріуполь”, “Бердянськ”, “Генічеськ” і запустити там якусь економіку через доставлення військових вантажів.

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