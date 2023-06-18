Вода у Чорному морі різко змінила колір, також вона вже не така солона, а за запахом – нагадує річкову.

Окрім того, щодня на пляжі Одещини викидає сміття, яке принесла висока вода з Каховського водосховища. Про це йдеться в матеріалі ТСН, передає НСН.

Екологи кажуть, найгірше ще попереду: температура повітря стрімко підіймається, тож у морі дуже активно зацвітуть водорості. Деякі фахівці прогнозують, що загине багато риби, креветок, мідій та рапанів. Відпочивальникам радять навіть не заходити у таку воду.

Морська вода біля одеського узбережжя вже змінила колір, екологи кажуть, що у морі почалися процеси цвітіння. Все через прісну, забруднену воду, яку принесло із водосховища після підриву росіянами Каховської ГЕС. Нині фахівці перевіряють рівень солоності у воді.

“Показує солоність понад три проміле, влітку десь до 15 має бути, тобто в три-п’ять разів нижче за норму”, кажуть фахівці.

Це вже не звична солона морська вода і в ній ідеальні умови для розмноження синьо-зелених водоростей. Їхня шкода у тому, що порушують у воді кисневий баланс, через них вода змінює колір та запах, кисню не вистачає рибам і вони гинуть.

“Морем не пахне, це річна вода, а по-друге токсичні цвітіння. Загроза саме в тому, що ці живі істоти розвиваючись, вони поглинають кисень. Загроза в тому, що він викликає масові заморні явища”, пояснює еколог Владислав.

Окрім активного розмноження шкідливих водоростей, у морі виявлена кишкова паличка, астровірус і холероподібний вібрион. Холеру він не викликає, а от гострі кишкові інфекції- може спричинити. Людям не радять навіть заходити у воду.

“Ми бачимо забруднення морської води, це відмічається як за мікробіологічним показникам, так за вірусологічним. Неможливе використання морською водою – це купання у морі, та використання чорноморської риби та морепродуктів у їжу”, кажуть у центрі контролю і профілактики хвороб.

Однак відпочивальників це не зупиняє. Головний аргумент: відпустка спливає, тож хочуть встигнути скупатися.

В Інституті екології моря нині намагаються спрогнозувати, чи впорається Чорне море з такою навалою сміття та прісної води.

“Море це опрацює, але на це потрібен час і не один і не два роки на це піде. Зараз ми на етапі оцінки, а вже наступний крок буде прогноз”, кажуть там.

Водночас в Одесі вже 19 червня можуть повністю закрити пляжі для відвідування. За прогнозами фахівців, на початку наступного тижня до узбережжя течія може принести і нафтопродукти, які змило з машинного відділення Каховської ГЕС. Якщо море забрудниться ще й паливом, про купання можна буде забути надовго.

Вода у Чорному морі різко змінила колір. Про причини дивіться у відео

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