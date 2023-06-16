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Як зникає Каховське водосховище – нові жахливі фото

Журналіст
Каховське водосховище
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Після підриву російськими окупантами ГЕС весь світ спостерігає як зникає Каховське водосховище.

Люди фіксують на камеру, як колись повноводне Каховське море поступово перетворюється на пустелю.

Світлини власкору публікує Укрінформ, передає НСН.

“Каховське водосховище висихає”, йдеться у описі до світлин, на яких наочно помітний масштаб обміління водойми.

Як зникає Каховське водосховище. Фото

Як зникає Каховське водосховище 1

Як зникає Каховське водосховище 2

Як зникає Каховське водосховище 3

Як зникає Каховське водосховище 4

Як зникає Каховське водосховище 5

Як зникає Каховське водосховище 6

Як зникає Каховське водосховище

Ще ми писали, як вивільняється сакральне місце Великий Луг і чому екологи проти відбудови Каховського водосховища

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