Як зникає Каховське водосховище – нові жахливі фото

Після підриву російськими окупантами ГЕС весь світ спостерігає як зникає Каховське водосховище.

Люди фіксують на камеру, як колись повноводне Каховське море поступово перетворюється на пустелю.

Світлини власкору публікує Укрінформ, передає НСН.

“Каховське водосховище висихає”, йдеться у описі до світлин, на яких наочно помітний масштаб обміління водойми.

Як зникає Каховське водосховище. Фото

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