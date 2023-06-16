На Херсонщині українські бійці взяли в полон окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС (відео)

На Херсонщині українські військові Сил спеціальних операцій виявили та врятували п’ятьох окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС.

Про це НСН повідомляє із посиланням на пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Внаслідок підтоплень після підриву росіянами Каховської ГЕС, на Херсонщині постраждали не тільки цивільні українці, але й особовий склад ЗС РФ, який не був поінформований про скоєння воєнного злочину. Відтак багато позицій росіян на Лівому березі Херсонської області пішло під воду разом з окупантами.

Як зазначається, одна з російських позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього.

“П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, незважаючи на те, що на них перебували і його ж товариші. Попри це, усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали”, йдеться у повідомленні.

Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу «Шторм Z». Ці загони російське міноборони комплектує за тим же принципом, що і формування «Вагнер»: основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію.

Сили спецоперацій захопили у полон окупантів, що тонули на Херсонщині. ВIДЕО

П’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами ССО, поповнили обмінний фонд України.

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