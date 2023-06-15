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Тег:
Війна
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Як виглядає БМП Bradley після прямого влучання «Граду» – фото Міноборони

Журналіст
БМП Bradley
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила фото пошкодженого БМП Bradley. Машина потрапила під прямий удар «Граду», передає НСН.

Про це Маляр написала у Телеграм і додала, що пошкоджений «Бредлі» – вже на ремонті.

«На першому фото – український «Бредлі» після прямого влучання у нього «Граду». На другому – екіпаж цього «Бредлі», який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці», пише Маляр.

екіпаж «Бредлі»

Екіпаж «Бредлі»

Вона пояснила, що бійці з 47-ї бригади повідомили подробиці: на бойовому завданні «Бредлі» отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся.

«Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки — легка контузія у одного з воїнів», кажуть українські воїни.

механік водій

Механік-водій

Маляр додала, що цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова.

«Бредлі допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити.

Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя», підкреслила вона.

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