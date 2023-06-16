Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило 32 об’єкти з отруйними речовинами, а вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів

Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило 32 об’єкти з отруйними речовинами, а вода Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

Через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції було затоплено понад 30 нафтопереробних заводів, складів та заправних станцій. Про таке повідомляє «Greenpeace».

Дослідження організації доводить, що руйнування окупантами дамби Каховської ГЕС може призвести до витоку нафти, бензину та хімікатів, які використовували в комерційних, сільськогосподарських та промислових зонах.

Нагадаємо, за попередньою інформацією працівників «Greenpeace», щонайменше 150 тонн моторного мастила витекло в море ще в перші дні російського теракту на гідроелектростанції.

«Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і як результат – доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей. Особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море і прибережні райони», – йдеться у дослідженні

Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів

Тим часом повідомляється, що у дніпровській воді вже зараз виявили забруднення. Зафіксовано перевищення по певних показниках у 28 тисяч разів.

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС наразі не можливо повністю оцінити, але вони будуть величезні й для довкілля, і для здоров’я людей, говорить Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, в інтерв’ю ВВС Україна, пише УНН.

“ У 28 тисяч разів було перевищення по певних показниках у річці Дніпро.

Тому заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти худобу. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання.

Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах”, – говорить Ляшко

Міністр зазначає, що вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання у побуті і для купання.

Також достеменно не відомо, чи буде придатне узбережжя Чорного моря цьогоріч для пляжного відпочинку, адже вода тільки починає відходити з населених пунктів. І те, наскільки швидко море очиститься, залежить від ступеня руйнування дамби, від того, як вода буде виходити з лиману

Міністр зазначає, що жодного випадку холери у людей немає. Проводиться епідмоніторинг водойм і періодично виявляють холерні вібріони як пов’язані з підтопленням, так і не пов’язані.

Через підтоплення каналізаційних споруд забруднена вода може потрапити в мережі водопостачання. А це може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб, у тому числі холери.

Спочатку це можуть бути гострі кишкові інфекції, зазвичай бактеріологічні. Потім друга хвиля – це вже вірусні інфекції: гепатити, холера. А потім третя – паразитози.

Виявити ці захворювання у людей можливо буде, коли норми буде перевищено остаточно. Як зазначає Ляшко, якщо говорити про воду у Дніпрі, через прорив дамби вона затопила велику територію. Фіксують перевищення по мікробному числу в десятки тисяч разів.

Стурбованість екологами щодо виникнення “сибірки” також не співвідноситься з реальними загрозами, адже ризик виникнення саме цієї хвороби низький. Але це залежить від того, як люди дотримуватимуться заборони використання води. Якщо спори, змиті водою, будуть потихеньку іти у море, то ризик низький. Якщо будуть порушення, будуть цією водою поїти тварин, прогноз буде іншим.

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