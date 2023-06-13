На Херсонщині виявили у воді палички холери і кишкової інфекції, але спалахів немає!

На Херсонщині виявили у воді палички холери та кишкової інфекції у підтоплених районах, розповіли у Держекоінспекції, передає НСН.

Інформацію оприлюднив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на круглому столі у Military Media Center.

Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок, — розповів фахівець.

Одночасно санепідеміологічну ситуацію відстежує СЕС, адже затопило багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.

Збудників ротавірусу, астровірусу та сальмонели виявили в пробах води, взятих у яхт-клубі в Чорноморську. У морі біля сіл Сичавка та Крижанівка також виявили ротавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

На Херсонщині виявили у воді палички холери, а спалахів немає

Увага! У МОЗ спростували інформацію, яка з’явилася в соцмережах, про епідемію холери, що поширюється. Спалахів захворюванності немає.

Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно. Постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.

Однак спеціалісти наголошують на важливості профілактичних заходів. На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву ГЕС, НЕБЕЗПЕЧНО використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів.

Чого не можна робити

МОЗ закликає не купатися у водоймах Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей через прорив Каховської греблі. Також не варто купатися у Чорному морі.

Також людей просять не використовувати неочищену воду з побутовою метою, не мити нею руки, не використовувати для купання, не напувати нею тварин і не ловити у ній рибу.

Воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

Використовувати можна тільки бутильовану і привізну воду, а також централізовано, що подається через систему водопостачання.

Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.

Таблетки для знезараження

Такі таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси. Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Як використовувати таблетки для знезараження?

Не ковтайте таблетки!

Чітко дотримуйтеся дозування води вказаного в інструкції. Не використовуйте в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини.

Пам’ятайте, щоби таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин.

Не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу!

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