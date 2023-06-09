5 простих способів, як знезаразити воду в домашніх умовах

У ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення багатьох населених пунктів у регіоні. Через підтоплення до джерел водопостачання могли потрапити збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини. Як знезаразити воду вдома

У зв’язку з підтопленням помешкань, сільськогосподарських угідь, джерел водопостачання, криниць, фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли про способи знезараження води в домашніх умовах, повідомляє НСН.

Візуально оцінюємо якість води

Щоб оцінити якість води без проведення спеціального тесту, можна використати такі способи:

наберіть половину пляшки та інтенсивно її потрусіть – якщо на поверхні з’явилася піна, споживати в їжу її не можна;

оцініть запах води – якщо ви відчуваєте бензиновий, хімічний, трупний чи інший неприродиій запах, краще не ризикуйте;

забарвленність води – для цього налийте рідину в посуд білого кольору, так краще буде видно помутніння.

Як знезаразити воду в домашніх умовах: п’ять простих способів

1. Прокип’ятіть

Цей спосіб вважається найнадійнішим, але кип’ятити потрібно не менше 10 хвилин. Після цього дайте рідині настоятися та злийте, намагаючись не збовтати осад, який спустився на дно посудини. Чим більше ви кип’ятите воду, тим більше патогенів знищите. Потім рекомендовано зберігати прокип’ячену воду в закритій тарі. Якщо є можливість, додатково прочистіть за допомогою будь-якого побутового фільтра.

2. Використайте таблетки для знезараження

Їх можна купити в аптеці. Перед використанням ретельно прочитайте інструкцію. Але зазвичай вистачає 30-60 хвилин, щоб отримати придатну для споживання воду. Таблетки також відрізняються антибактеріальними властивостями та можуть довго зберігатися.

3. Беріть спиртовий розчин йоду

Якщо немає спеціальних таблеток, він допоможе вам знезаразити воду з-під крана. Але цей метод варто використовувати лише в крайніх випадках, адже вода буде мати характерний, не дуже приємний смак. Особам із проблемами із щитоподібною залозою від йоду краще відмовитися або споживати таку рідину в дуже невеликих кількостях. Якщо є можливість додатково відфільтруйте воду за допомогою фільтру.

4. Подрібніть активоване вугілля

Вам знадобиться 5 таблеток на 1 літр води. Цей спосіб не лише знезаразить, але ще й прибере неприємні запахи та шкідливі речовини. Подрібнене вугілля загорніть у марлю та опустіть у воду. Залиште на 8 чи більше годин.

5. Використання марганцівки

Якщо потрібно знезаразити невеликий об’єм води, можна використати саме цей метод. 1-2 грами марганцівки потрібно для 1 літри рідини. Вода повинна стати блідо-рожевою. Але одразу пити її не можна, адже це призведе до проблем з кишківником. Перед цим дайте рідині відстоятися хоча б пів години, а потім процідіть, залишивши осад на дні ємності.

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