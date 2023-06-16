Чи безпечно купатися у Чорному морі і їсти виловлену звідти рибу після підриву ГЕС

Чи можна купатися у Чорному морі та їсти виловлену з нього рибу попри наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Наслідки підриву Каховської ГЕС декілька днів можна спостерігати вздовж узбережжя Одеси та області. Однак попри заборону відвідування пляжів й знайдені у воді інфекції, люди продовжують приходити засмагати та плавати у морі.

Що відомо про забруднення Чорного моря, як коментують свої дії відвідувачі та якими будуть подальші кроки міської ради, про це йдеться у матеріалі Суспільного, передає НСН.

Чому в Одесі небезпечно відвідувати пляжі та купатися в морі

Через підрив Каховської ГЕС у Чорному морі змінюється екосистема, наслідком якої може стати накопичення токсичних речовин. Через це людям не рекомендують купатися та споживати морепродукти.

Директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін розповів, що підрив Каховської ГЕС сприяв зниженню солоності води, що матиме вплив на морські організми.

У Одеській ОВА заборонили продаж свіжої риби та рибних продуктів, отриманих з дикого лову, з водойм, що мають прямий доступ до Чорного моря. Через небезпеку зараження риби на ринках проводять перевірки.

Сальмонелу та кишкову інфекцію виявили в акваторії Чорного моря, повідомили в Одеській ОВА. Зокрема, на пляжі “Ланжерон”, місті Чорноморськ і 16 станції Великого Фонтану.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав “з особливою увагою поставитись до питань гігієни та дезінфекції”. 10 червня, коментуючи ситуацію на одеському узбережжі, внаслідок підриву Каховської ГЕС, він наголосив на небезпеці підриву мін:

“Відучора вздовж узбережжя фіксуються предмети, винесені в море течією із затоплених територій Херсонської області. За прогнозами фахівців, найближчими днями їх кількість буде збільшуватися. Найбільш небезпечними є річкові міни. Вони невеликі за розміром і можуть бути непомітними у морі. Їх розмінування неможливе, тому буде здійснюватися підрив на місці”.

За його словами, до ліквідації наслідків катастрофи, спричиненої підривом Каховської ГЕС, долученні усі місцеві та державні служби. Також, будуть використані портові буксири. Триває підготовка майданчиків для збору сміття.

До одеського узбережжя після підриву Каховської ГЕС принесло ціле дерево. Комунальники дістали й вивезли його. Відео: Одеська міська рада

Чи можна купатися у Чорному морі – що відомо

Після підриву Каховської ГЕС найбільшу загрозу становлять хімічні та біологічні відходи, розповів Суспільному директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павло Буланович:

“Я застерігаю від відвідування, вже не кажучи про купання в Чорному морі. Відвідування небезпечне. Досить велика кількість вибухових пристроїв було змито водою і на жаль принесло і ще принесе до нас. Сьогодні в воді знаходять трупи тварин. За останні три дні знайдено оленів і косуль”.

Починаючи з 1 червня проводиться спеціальний моніторинг для виявлення холерного вібріона в навколишньому середовищі. У рамках цього перевіряють воду з відкритих водойм, морську воду в зонах відпочинку, а також стічні води з інфекційних відділень та станцій біологічного очищення. Крім того, здійснюється обстеження хворих з розладами шлунково-кишкового тракту.

Олександр Волков, завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Одеського обласного ЦКПХ, заявляє, що основною небезпекою для людей є забруднена хімічними та біологічними речовинами морська вода. Тому наполегливо забороняється купатися, ловити або споживати морську рибу та морепродукти.

Коли рівень Дніпро-Бузького лиману почне спадати, до Одеської області надійде максимально забруднена вода, зокрема змиви зі скотомогильників та промислових підприємств, розповів голова організації “Зелений лист”, еколог Владислав Балінський.

Що про забруднення моря думають відпочивальники

Люди на узбережжі діляться на дві категорії: одні не вбачають у купанні загроз, інші — обережно ставляться до контакту з водою або загалом проти подібних речей:

“Я не бачу для себе небезпеки, ну поплавав трохи, прийду додому помиюся, не думаю що з цього потрібно робити таку паніку. В нас постійно якісь проблеми з морем, я завжди купаюсь літом, як бачите — все ще живий”, в исловлюється Сергій, виходячи з води. “Мені дійсно байдуже, я впевнений що не підхоплю якусь хворобу. Кажучи про міни чи щось таке: я не запливаю далеко, і бачу що є у воді. Думаю, вибухові штуки точно помітив би”, каже Юрій. “Ми з друзями купалися у морі на наступний день після підриву, на той момент вода ще не була настільки забруднена як зараз. Сьогодні вже просто гуляємо біля моря — максимум мочимо ноги, на більше якось немає бажання йти”, к оментує відвідувачка Владислава.

Категорично проти налаштована Ірина:

“Багато хто купається, я навпаки не рвуся до води. Прийшли з чоловіком та дитиною просто позасмагати, до води не підходимо. Хоча малий хотів, та я не дозволяю, зійшлися на тому, що домовилися сходити в басейн. Насправді дивує, багато хто плаває, навіть з маленькими дітьми, за останню годину бачили декілька таких сімей з малечею, просто жах”.

Чоловік Ірини, Олексій додає:

“Мій знайомий декілька днів тому знайшов труп чоловіка на узбережжі у Фонтанці, не знаю чи то через підрив ГЕС його туди занесло, однак ситуація не з приємних. Тому я вирішив, що найближчі місяці ми з сімʼєю будемо спостерігати за морем виключно з піску, так безпечніше. А покупатися ми і у басейнах можемо”.

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