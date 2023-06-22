Росія може влаштувати масштабний теракт на ЗАЕС – Подоляк пояснив для чого

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, для чого Росія може готувати масштабний теракт на ЗАЕС, передає НСН.

За його словами, такими діями росіяни намагатимуться зупинити український контрнаступ та створити безлюдну сіру зону.

«Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі. Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами», написав він у твіттері.

За його словами, чи наважиться Москва на теракт на Запорізькій АЕС, залежить від глобального світу.

«Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні», наголосив Подоляк.

Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 22, 2023

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі цю заяву назвали «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», наголосив він.

В свою чергу МАГАТЕ заявляє, що їм відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача, однак Агентство зазначило, що під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на ЗАЕС 15 червня мін на території станції, зокрема біля ставка-охолоджувача, не виявили.

Водночас МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра АЕС, а також у певних місцях усередині, «які, як пояснив персонал служби безпеки, були для оборони».

«Наша оцінка цих конкретних розміщень полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», сказав Гроссі.

Він наголосив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС «надзвичайно крихка», а втрата Каховського водосховища додала серйозних труднощів для електростанції.

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