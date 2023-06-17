Звільнення Криму – по яких об’єктах можуть завдати ударів ЗСУ і хто першим тікатиме з півострова

Голова Меджлісу Рефат Чубаров припустив, по яких об’єктах у Криму можуть нанести удари Збройні сили України і хто тікатиме з півострова

Перші потужні удари українських військ з метою звільнення Криму можуть бути завдані по логістичних і об’єктах Чорноморського флоту Росії на окупованому півострові, припустив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода.

Про це розповідає НСН.

«Перші удари найпотужніші сучасними ракетами або іншими видами зброї (це хай вирішують українські військові) будуть нанесені по мосту, по кораблях, по інших об’єктах Чорноморського флоту Росії. І, зрозуміло, буде перекритий той коридор суходолом, який зараз ще існує між півостровом захопленим і через окуповану частину Херсонської і Запорізької областей до території Росії», – сказав Чубаров

За його словами, в Криму «всі усвідомлюють, що звільнення Криму – це просто проблема часу».

«Тепер вже ніхто не вірить тим байкам, що, мовляв: не хвилюйтеся, Крим (як вони казали раніше, а тепер все менше і менше) є навічно «російською землею», – зазначив голова Меджлісу

На випадки так званої «бавовни» у Криму, каже Чубаров, люди реагують «по-різному». «Але ті, хто не прийняв і не приймає російську окупацію, а це сотні тисяч кримських татар, етнічних українців – вони підбадьорилися. Вони очікують на звільнення».

Звільнення Криму – по яких об’єктах можуть завдати ударів ЗСУ

«Активізувався такий партизанський спротив. Він ще не носить характер практичних дій щоденних, але все буде залежати від того, як ЗСУ підходитимуть до Чонгару. І наші люди у Криму ще покажуть себе», – переконаний Чубаров.

За його словами, нині у «дуже великій паніці ті майже мільйон «колоністів», які незаконно поселилися в Криму».

«Вони вклали там якісь свої гроші, ресурси, купили квартири чи будинки. Вони вже думають, як їм залишати цей Крим. Не хочуть цього, але доведеться. Ну і, зрозуміло, ті, хто перейшов на службу до окупантів, зрадники – ці люди в першу чергу будуть шукати собі спасіння напередодні того, як українські війська ступлять на кримську землю», – заявив Рефат Чубаров.

Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації й формуванню оборони.

Офіційний Київ заявляє, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від російських окупантів та його повноцінного повернення в державну систему.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту Криму з 223 діючими, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Росії у 10 категоріях з геолокаціями.

Серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів та палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки і місця чергування ППО, полігони й навчальні центри, деякі підприємства військово-промислового комплексу, а також фортифікаційні споруди військ РФ.

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